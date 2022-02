A partire dal 19 febbraio le partite del campionato di Serie B saranno visibili in streaming su Facebook senza la necessità di sottoscrivere un abbonamento. È la novità introdotta dalla piattaforma Helbiz Media dopo l’accordo raggiunto con Facebook per la visione del torneo cadetto sul portale social.

Tutti gli incontri saranno visibili live nell’innovativa formula pay-per-view, la quale non richiede la sottoscrizione di un abbonamento a differenza invece degli altri servizi analoghi. Nel comunicato ufficiale di ieri pomeriggio, la divisione Media del gruppo Helbiz ha sottolineato come si tratti della “prima volta che un evento sportivo premium, come il campionato di Serie B, viene offerto sul mercato italiano attraverso l’innovativo servizio Facebook di eventi online a pagamento”.

Serie B su Facebook: quanto costa vedere una partita?

Dal 19 febbraio e fino al termine della stagione ogni partita di Serie B sarà acquistabile su Facebook al prezzo fisso di 3,49 euro.

Il CEO di Helbiz Media Matteo Mimmì ha dichiarato che la “collaborazione con Facebook permette a tutti di godersi le partite di Serie B, senza l’impegno di dover sottoscrivere un abbonamento. Una valida opzione per i clienti in questa fase del campionato”.

Ricordiamo che mancano ancora 15 giornate alla fine della stagione regolare, dopodiché si aprirà la fase successiva alla regular season con i play-off e play-out che decreteranno le neopromosse in Serie A e le squadre che invece retrocederanno in Serie C.

Come vedere una partita di Serie B su Facebook in modalità pay-per-view

Per vedere una singola partita di Serie B in diretta su Facebook sarà sufficiente collegarsi alla pagina social di Helbiz Live disponibile a questo link, cliccare sulla categoria Eventi e selezionare la gara che si vuole guardare. Nella nuova schermata basterà poi cliccare sul pulsante blu posizionato in alto a destra per acquistare l’evento al costo di 3,49 euro, scegliere il metodo di pagamento preferito e attendere la conferma che l’ordine è andato a buon fine. Dopodiché, restando sempre sulla pagina Facebook di Helbiz Live, verrà reso disponibile il video della partita.

In conclusione, Helbiz Media precisa che fino al 2023 “Facebook non riscuoterà alcuna commissione per gli acquisti di eventi online a pagamento”.