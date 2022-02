Stasera ritorna la fiction acclamata di Rai 1 Doc – Nelle tue mani e sarà in diretta concorrenza con il Grande Fratello Vip su Canale 5. Come se la caveranno con gli ascolti? Ma in attesa di vedere l’esito domani mattina, scopriamo che cosa succederà nella nuova puntata.

Le anticipazioni della quinta puntata di Doc – Nelle tue mani

Abbiamo lasciato il dottor Andrea Fanti (interpretato da Luca Argentero) uscire indenne dai test per diventare primario, ora l’attenderà l’ultimo più difficile test. Sarà messo a dura prova perché la direzione non vuole che lui riprenda il suo posto. Ci sono interessi economici che confliggerebbero con la sua leadership.

Primo episodio: Streghe

Il nono episodio di Doc, dal titolo Streghe ha come protagonista una madre carcerata, che sta scontando la pena per aver tentato di uccidere la figlia. Arriva al Policlinico Ambrosiano perché ha bisogno di cure urgenti, ma lo staff non la accoglie bene, tranne Doc Andrea Fanti che combatte contro i pregiudizi di tutti.

Intanto il rapporto tra lue la sua ex moglie Agnese si fa sempre più stretto e la psicologa parteggia per lui nelle sue scelte. Ma c’è un problema, Damiano dopo esser andato a letto con la dottoressa Giulia (Matilde Gioi) si ritrova ad un bivio: fare la spia su Lorenzo Lazzarin o tenere il segreto scoperto per sé. Gabriel è pronto per partire, ma ha qualcosa da concludere prima di farlo.

Secondo episodio: Padri

L’ultimo episodio della quinta puntata affronta la frattura tra Andrea Fanti e la figlia Carolina. Dopo aver scoperto nel precedente episodio che lui le ha salvato la carriera impedendole di autodenunciarsi per la morte di Lorenzo Lazzarin, le increspature nel rapporto tra i due sono molto forti. Luca Argentero dovrà interrogarsi davvero sulle possibilità di farcela a ricostruire il rapporto con la figlia. Può continuare a lottare per diventare primario o deve arrendersi?

Un’altra coppia in crisi traballerà ancora di più: Pierpaolo Spollon, l’interprete di Riccardo, partirà finalmente con Alba. Ma non andrà tutto nel verso giusto.

Damiano ritorna a Roma perché il padre avrà dei problemi molto gravi e sarà Caruso a tirarlo fuori, ma gli chiederà qualcosa in cambio. Sarà pronto a tradire tutti e dimostrarsi esattamente la persona che tutti – tranne Giulia – sospettavano fosse? L’episodio affronterà i dilemmi morali dei rapporti padri e figli, giungendo come sempre ad una soluzione, che a volte può essere la più difficile da accogliere.

Doc – Nelle tue mani si prepara alla sua conclusione. Il 24 Febbraio ci sarà l’ultima puntata nella quale finalmente scopriremo se Andrea Fanti potrà ritornare primario o dovrà vedere il suo reparto smantellato per interessi economici.