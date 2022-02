ViacomCBS cambia nome per un rebranding atteso e annunciato. A partire da oggi 16 febbraio la multinazionale statunitense si chiamerà Paramount Global. Sarà nota ai più come “Paramount”. L’obiettivo è di rendere il nome più semplice e anche richiamare il canale streaming Paramount+, scommessa della società di prodotti editoriali. Ad annunciare ufficialmente la data del cambio di rotta, ieri, sono stati i vertici aziendali durante una conferenza ufficiale con investors e supporters.

Durante l’annuncio del rebranding, i vertici di Paramount ci hanno tenuto a sottolineare che la “sostanza” dei prodotti offerti dal canale non cambierà. Queste, le parole esatte:

L’iconica azienda globale merita un nome globale iconico, uno che rifletta la potenza dei nostri contenuti, uno che rifletta il nostro ruolo di amministratori di una ricca eredità e di leader nel futuro dell’intrattenimento. Con questo in mente, come annunciamo oggi al nostro evento per gli investitori, ViacomCBS diventerà Paramount Global, o, più semplicemente, Paramount.

L’annuncio ufficiale del CEO Bob Bakish e della presidente del Cda Shari Redstone in una nota aziendale ai dipendenti e al pubblico, supera definitivamente la denominazione di ViacomCBS nata nell’estate 2019 con la fusione di CBS e Viacom. Tale fusione aveva portato alla nascita di un unico operatore specializzato in media, intrattenimento e produzione di contenuti originali. Da lì sono iniziate anche l’avventura della piattaforma streaming Paramount+ e quella di Pluto Tv.

Con la nascita dei nuovi canali streaming e dopo la fusione, l’azienda statunitense ha subito iniziato a riscuotere tante soddisfazioni. Adesso la Paramount Global conta sugli abbonati streaming globali che sono cresciuti nell’ultimo trimestre di 9,4 milioni. Parliamo di un numero totale di iscritti pari a 56 milioni. Con Paramount+ vi è stato un incremento di 7,3 milioni nel trimestre, per un totale di 32,8 milioni. Poi, Pluto Tv ha incrementato di 10 milioni gli utenti attivi mensili: con questa novità è arriva anche la crescita del 45% nei ricavi anno su anno per una cifra pari a 362 milioni di dollari.

Quando ancora si chiamava ViacomCBS, ovvero fino a ieri, la Paramount ha registrato ricavi in crescita del 16% e un incremento del 48% anno su anno. La società dunque è a quota 1,3 miliardi di dollari: un vero colosso editoriale.

Qui l’annuncio via Twitter:

ViacomCBS will now be known as Paramount. #WeAreParamount pic.twitter.com/sGGM8Zediq

— Paramount (@ViacomCBS) February 15, 2022