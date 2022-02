Ieri sera è iniziato il nuovo late – show di Rai Due Tonica. Condotto da Andrea Delogu ha avuto il merito di riportare nella televisione nazionale la divulgazione musicale includendo anche una band dal vivo. Frizzante, giocoso, Tonica ha avuto un buon successo di ascolti con 462.000 spettatori e uno share del 7.4%, riuscendo a raggiungere un buon risultato, nonostante la concorrenza su Canale 5 della Champions League Live che ha totalizzato il 9.3% di share.

Il programma di Andrea Delogu piace, riesce a tenere il ritmo e gli ospiti si sentono a casa, tantissimo a giudicare da quanto è accaduto ieri sera.

Il bacio in diretta

Ieri sera ospiti in studio tre cantanti Gaia Gozzi, Matteo Romano e Angelina Mango. I tre si sono raccontati nel corso della serata con ironia e schiettezza. Ma una di loro si è prestata ad un siparietto divertente. Infatti la cantante Gaia Gozzi, mentre raccontava del suo nuovo singolo “Salina” si è lasciata andare ad un bacio in diretta sulla scia dei suggerimenti della presentatrice.

L’ex moglie di Francesco Montanari ha spiegato alla giovane cantante come cercare di conquistare più fan oltre le belle canzoni e l’artista l’ha presa in parola. Così è scattato il bacio dimostrativo.

Per diventare Rock 'n' Roll non servono parole ma fatti. 🤟🏻 Se volete essere Tonici non potete assolutamente perdere la prima puntata di #Tonica su #RaiPlay ▶️ https://t.co/gq7NPLXJNk @andreadelogu @Gaia_Gozzi pic.twitter.com/UIFctv2RIh — Rai2 (@RaiDue) February 16, 2022

Il programma continua su questa linea, con sketch, siparietti e domande sulla propria vita. Un modo leggero e simpatico per raccontare la musica. Ideato da Massimo Bonelli, Tonika dimostra di avere alla base una buona scrittura, che sa sostenere tutta la messa in onda e riesce a captare il “sentiment” popolare, facendo diventare in breve tempo dei meme i vari momenti, come il bacio. Del resto a scriverne i contenuti c’è la stessa Andrea Delogu con Rossella Rizzi, Matteo Strada, Filippo Rossi e Marco Verdura.

Ema Stokholma e Tonika

Un’altra persona riesce ad avere un ruolo all’interno di Tonika, pur non facendo parte del team. È la migliore amica della conduttrice, Ema Stokholma, la quale post bacio twitta subito:

Ho appena visto @andreadelogu baciare Gaia e NON NE SAPEVO NULLA! Pronto POLIZIA DELL AMICIZIA? #tonica — ema stokholma (@emastokholma) February 15, 2022

La stessa conduttrice radiofonica e televisiva la cita questa mattina:

“Grazie! Da tutti noi del gruppo non solo da me. Grazie. (Se salta fuori che han sbagliato i conteggi dello share fatevi i fatti vostri che già sto al limite della tensione nè)”. Il segreto? Lo svela sempre Ema: “Un programma brillante e divertente, ospiti che sembrano tutti amici nostri e che dire della conduttrice? Bona dal cervello ai piedi”.

Un ottimo inizio e non vediamo l’ora di vedere come proseguirà Tonika, sempre su Rai 2 e RaiPlay.