Molti si stanno chiedendo quando esce “The New Look” su Apple TV+, attesissima serie.

“The New Look” è una serie tv drammatica relativa alla storia di due degli stilisti più famosi al mondo, Coco Chanel e Christian Dior. Si basa sulla scrittura e la direzione di Todd A. Kessler, che sarà anche produttore esecutivo dopo i successi dè “Bloodline”, “Damages” e “I Soprano”. L’annuncio del progetto nato da un’idea Apple Studios è arrivato il 10 febbraio 2022. Quando sarà disponibile in Italia?

L’uscita di “The New Look” su Apple TV+

Al momento non è stata ancora resa nota la data di uscita ufficiale per “The New Look” su Apple TV+, ma con ogni probabilità sarà entro la fine del 2022. Non è stato reso noto nemmeno il numero di episodi commissionati dalla piattaforma. Di certo, sappiamo che sarà possibile vedere la serie TV in streaming in esclusiva su Apple Tv+.

La trama, le anticipazioni e il cast

Ispirata a fatti realmente accaduti, la nuova serie inizia dai tempi della Seconda guerra mondiale, quando Parigi risorge dalle macerie grazie alla moda. In primis vi è il racconto dell’ascesa e del declino di Coco Chanel, per il contestuale arrivo di Christian Dior. Nella trama le due storie si intrecciano, mixando l’influenza di altri personaggi iconici come Balmain, Balenciaga, Givenchy, Pierre Cardin, Yves Saint Laurent e non solo. Nel cast di “The New Look”, oltre a Ben Mendelsohn e Juliette Binoche, non sono stati resi noti gli altri interpreti.