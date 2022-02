Venerdì 18 febbraio andrà in onda la seconda puntata della terza edizione de Il Cantante Mascherato. Dato il grande successo della messa in onda d’esordio, anche stavolta Milly Carlucci ha deciso di seguire lo stesso format consentendo ai concorrenti nascosti dietro le maschere in gara di duettare con altri cantanti famosi. Scopriamo, dunque, quali saranno gli ospiti che duetteranno nella puntata di venerdì prossimo.

Il grande debutto della terza edizione de Il Cantante Mascherato

La terza edizione de Il Cantante Mascherato si sta rivelando davvero molto soddisfacente. La prima puntata, infatti, è riuscita ad ottenere il 20% di share, facendo portare a casa a Rai 1 un trionfo formidabile. Milly Carlucci, insieme al suo team di giudici, formato da Caterina Balivo, Arisa, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti, sono riusciti ad intrattenere il pubblico in maniera egregia.

Tra gli eventi di maggiore interesse della prima puntata ci sono stati i duetti tra i cantanti mascherati e alcuni ospiti famosi. Anche nella seconda puntata de Il Cantante Mascherato, che andrà in onda venerdì 18 febbraio, assisteremo ad un qualcosa del genere.

Cari amici e fan de #ilcantantemascherato grazie per averci seguito numerosi e per aver partecipato alle indagini! Sono arrivati troppi suggerimenti 😂! Nella seconda puntata ci saranno sfide e duetti, nei prossimi giorni sveleremo tutti i dettagli! @IlCantanteRai1 pic.twitter.com/kPJiMFZ3nh — Milly Carlucci (@milly_carlucci) February 14, 2022

I duetti della seconda puntata del 18 febbraio

Stavolta, però, gli ospiti che duetteranno con i concorrenti sono i seguenti: Paolo Belli, storico collaboratore di Milly Carlucci, Iva Zanicchi, reduce dall’esperienza poco gratificante per lei di Sanremo 2022, Dodi Battaglia, esponente dei Pooh e Morgan, che ha partecipato a Ballando con le stelle.

Loro quattro faranno parte delle sfide già definite, ma ci sarà anche un quinto ospite, il quale duetterà con il vincitore dello spareggio che si terrà nella parte iniziale della puntata. Gli abbinamenti dei duetti che si esibiranno nella seconda puntata de Il Cantante Mascherato non sono ancora noti e verranno palesati nella puntata di oggi, mercoledì 16 febbraio, de La Vita in diretta su Rai 1.

Nella puntata ci saranno ben 2 smascheramenti. Quali saranno? Scopritelo alle 21.25, venerdì 18 Febbraio su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.