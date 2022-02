Sull’ultimo numero del magazine Chi, in edicola a partire da oggi mercoledì 16 febbraio, Alfonso Signorini si è lasciato scappare un aneddoto alquanto piccante che riguarda la sua vita privata. In occasione della festa di San Valentino, giorno degli innamorati che si è celebrato lo scorso 14 febbraio, il giornalista ha svelato un retroscena privato risalente a diversi anni fa, accaduto proprio in questo periodo. Scopriamo di cosa si tratta.

Il piccante retroscena di Alfonso Signorini

Il conduttore del GF Vip, Alfonso Signorini, ha svelato un retroscena piccante inerente la sua vita privata. In passato, il giornalista ha avuto delle relazioni anche con delle donne. Quando era piuttosto giovane era fidanzato con una ragazza di Roma molto bella, che decise di dargli buca proprio nel giorno di San Valentino. Quest’ultima gli disse di dover tornare dalla sua famiglia per cause di forza maggiore.

Alfonso, allora, ha ammesso di aver voluto approfittare di quella voglia di trasgressione che sentiva da diverso tempo, ma che provava in tutti i modi a reprimere. All’epoca non esistevano né siti d’incontri né chat in cui prendere appuntamenti online. Tuttavia, c’erano dei giornali, come ad esempio “Secondamano” nella cui parte conclusiva c’erano degli annunci per fare degli incontri. Signorini ha dichiarato di essere rimasto subito colpito dall’inserzione di una persona che scrisse:

“Robert. Modello di campagne internazionali di Calvin Klein e Armani offresi per compagnia. Anche weekend”.

L’imbarazzante incontro tra il giornalista e Robert

Il giornalista, allora, ha ammesso di essere stato molto tentato, al punto che decise di chiamarlo per chiedergli un incontro. I duemsi organizzarono per trascorrere un weekend insieme a Parigi. Nel momento in cui Alfonso Signorini si trovò dinanzi l’uomo in questione, però, rimase spiazzato. Tale Robert era un tipo piuttosto rozzo, dall’aspetto un po’ imbarazzante. A tal proposito, Alfonso ha detto:

"Il primo momento imbarazzante si consuma appena saliti in aereo, quando Robert chiede alla hostess una pizza e una birra".

Poi ha aggiunto che, non essendo mai stato su un aereo, il modello non si risparmiò dal fare commenti ad alta voce e perfino l’applauso al comandante al momento dell’atterraggio. Ebbene, Signorini ha ammesso che non sarebbe stato in grado di restare un intero weekend con una persona del genere, pertanto, inventò una telefonata imprevista relativa ad un lutto familiare e tornò immediatamente in Italia.