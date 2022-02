Domani ritorna l’appuntamento con Le Iene, il programma di approfondimento giornalistico ritorna alle 21.20 su Italia 1. Dopo l’esordio della scorsa settimana di Belen Rodriguez alla conduzione del programma, questa settimana altre imperdibili inchieste accompagneranno i telespettatori. Ecco cosa succederà.

Gli ospiti in studio

Ad accompagnare i due conduttori nella prima serata di Italia 1 ci saranno anche due talenti comici: Max Angioni ed Eleazaro Rossi. Ma non solo, saranno ospiti in studio anche il maestro Peppe Vessicchio e Rkomi, appena rientrato da Sanremo 2022.

La puntata sarà caratterizzata da un evento unico: il debutto come iena di Joe Bastianich.

I servizi delle Iene 16 Febbraio

Il programma di Davide Parenti domani trasmetterà tanti servizi interessanti realizzati dalle iene in giro per l’Italia.

Matteo Viviani ha realizzato un’inchiesta sull’energia e lo spreco, di cui tutti, nel nostro piccolo, siamo colpevoli. La iena andrà a scoprire come stoccare i rifiuti radioattivi sicurezza e analizzerà quanto l’erroneo smaltimento impatta sull’ambiente ogni giorno.

Filippo Roma andrà a caccia di “case abitate da fantasmi” a Roma. Non aspettatevi di trovare veri fantasmi. Ci sono infatti persone che le occupano illegalmente, nonostante gli assegnatari siano deceduti da tempo, pur figurando ancora come intestatari. Su 1700 alloggi della capitale, quasi la metà non versano l’affitto. Solo il 38% paga una parte del dovuto, mentre un risicato 12% è in regola.

Nina Palmieri è andata in una cittadina bresciana, Ghedi, per scoprire il fenomeno delle baby gang. Qui da mesi questi gruppi spadroneggiano sulla città, armati di coltello e machete, vanno in giro a fare risse e compiere atti criminali. Una situazione invivibile per tante persone.

Sebastian Gazzarrini conduce un esperimento musicale con il maestro Peppe Vessicchio. Scopo è dimostrare il Moozart Effect, ovvero l’armonizzazione del vino sottoposto all’ascolto di musica. Quattro sommelier scorgeranno il vino armonizzato da Vessicchio?

Infine, per l’intervista singola della settimana c’è Sick Luke, pseudonimo di Luca Antonio Barker, un beatmaker, produttore discografico e rapper italiano.

