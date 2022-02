Uscirà il prossimo 28 aprile “Downton Abbey 2”, ma intanto è già arrivato il nuovo trailer del seguito dell’amatissima serie Tv già campione d’incassi. Approderà al cinema a due anni e mezzo di distanza da Downton Abbey. Sequel del prodotto che aveva come protagonisti Hugh Bonneville e Maggie Smith, racconta la storia della famiglia Crawley e la sua fedele “servitù”, nel rapporto con Re Giorgio V e con la famiglia reale. La regia è affidata a Simon Curtis, già noto per Marilyn e The Woman in Gold.

La trama di Downton Abbey 2: Una nuova era

Protagonista di Downton Abbey 2 è Violet Crawley, la mamma di Robert Crawley. La donna è stata giovane e carina e ha avuto un amore che non è più in vita e le ha lasciato una villa nel Sud della Francia. Qui, se ne vedranno delle belle tra intrighi e nuovi rapporti tra i personaggi in continua evoluzione.

Questo il poster ufficiale di “Downton Abbey 2: Una nuova era”:

Invece, questo è il trailer di “Downton Abbey 2: Una nuova era” in uscita il 28 aprile 2022 al Cinema:

Ecco anche un post su Twitter sul nuovo film:

Discover the mystery, picture the possibilities, experience a new era. Watch the new trailer for #DowntonAbbey: A New Era, and experience the motion picture event only in theaters May 20. pic.twitter.com/rJwPWXPkmw — Downton Abbey (@DowntonAbbey) February 15, 2022