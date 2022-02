Riparte mercoledì 16 febbraio Mtv Cribs, lo show che dà la possibilità ai telespettatori di entrare nelle lussuose case delle celebrities del momento. Ci saranno due appuntamenti settimanali per un totale di 14 puntate: i primi a mostrare il ‘proprio nido’ saranno il cantante Riki e l’attrice hard Valentina Nappi. I nomi dei vip che si racconteranno attraverso le loro case sono davvero tanti e accontenteranno tutti: dal mondo degli influencer a quello dello sport e della musica, i fan entreranno tra le quattro mura dei loro beniamini.

Dopo la puntata speciale andata in onda a dicembre in cui è stata presentata la casa di Marcelo Burlon, l’appuntamento con Mtv Cribs Italia torna con la sua seconda edizione alle 21.00 del 16 febbraio sul canale Sky 131 e in streaming su NOW per ben 7 settimane con un totale di 14 episodi. Per avere le porte delle case dei vip sempre aperte potete sottoscrivere l’abbonamento su Sky o su NOW Tv approfittando di fantastiche offerte. Per i telespettatori entrare nelle case delle celebrities sarà un modo per scoprire come questi vivono la loro quotidianità, visto che le scelte stilistiche delle dimore riflettono inevitabilmente il mondo interiore di chi le abita.

Le celebrities della seconda stagione di Mtv Cribs

Si parte subito alla grande con il cantante Riki che è un grande esperto di design avendo studiato allo IED di Milano e avendo vinto diversi concorsi tra cui il Compasso D’Oro. Dopo sarà il turno dell’attrice a luci rosse Valentina Nappi che si trova in quel di Paestum. Nelle puntate successive si alterneranno i volti noti del mondo del web. come Veronica Ferraro, Ludovica Pagani, Elettra Lamborghini, Nina Rima, Ambra Cotti con Elisa Maino, Andrea Damante con la fidanzata Elisa Visar. Si andrà avanti con i grandi campioni dello sport Marcell Jacobs e Antonio Cassano con la sua bellissima moglie Carolina Marcialis.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Infine, non mancano i nomi delle coppie più in vista del momento. Non potevano mancare Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, la coppia nata all’interno della casa del Grande Fratello che è sempre più innamorata ed unita: il nuovo nido d’amore a Milano sarà una vera scoperta per i follower. Gli altri nomi in vista sono: Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaioa che allargheranno presto la famiglia con l’arrivo di un bimbo, poi Valentina Vignali e Lorenzo Orlandi. E, ultima ma sono nella sfilata di nomi famosi, la star della musica Baby K. Insomma, ce ne sarà per tutti i gusti: di certo non mancheranno gli arredi unici e particolari così come uniche e particolari sono le personalità delle celebrities italiane.