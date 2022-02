Domenica 13 febbraio, su Rai1, è stata trasmessa una nuova puntata di Domenica In. In apertura Mara Venier ha annunciato un lutto che ha colpito la grande famiglia, la mamma di Stefano Magnanensi (maestro dell’orchestra presente in studio) è venuta a mancare.

L’annuncio della conduttrice

Mara Venier ha aperto Domenica In sottotono e con la voce tremolante. La conduttrice veneta ha dovuto fare un triste annuncio:

“Stefano oggi non c’è perché è stato colpito da un lutto. Ha perso la sua adorata mamma“.

La diretta interessata si è stretta al dolore del maestro d’orchestra, spiegando che Stefano Magnanensi è diventato uno di famiglia per il programma:

"Ci abbracciamo tutti perché siamo una famiglia da molti anni e ci vogliamo bene".

Pierluigi Diaco e Rettore presenti in studio

In occasione del primo blocco dedicato al Festival di Sanremo, Mara Venier ha avuto come ospite Donatella Rettore e Ditonellapiaga reduci del brano sanremese “Chimica”. Tra i giornalisti presenti in studio, era presente anche Pierluigi Diaco. Quest’ultimo ha spiegato di avere avuto in passato una brutta discussione con Rettore. Tuttavia, si parla di acqua passata visto che Diaco ha fatto una precisazione:

“Chiariamolo. Abbiamo fatto pace in questo studio”.

A tal proposito, la regia ha mandato in onda una breve clip dell’abbraccio tra Diaco e Rettore. I due ebbero uno scambio di opinioni piuttosto acceso sul tema legato all’omosessualità.

