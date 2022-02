Nella giornata di ieri, Biagio D’Anelli è stato ospite a Pomeriggio 5. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha parlato del suo amore per Miriana Trevisan e del messaggio aereo che ha messo in dubbio la sua sincerità. Pare, infatti, che alcuni amici di Miriana abbiano voluto metterla in guardia sulle reali intenzioni del suo compagno. Ovviamente, Biagio si è opposto alle loro critiche.

In trasmissione, è intervenuto anche Giacomo Urtis che non crede assolutamente nel rapporto tra Biagio e Miriana. A parer suo, l’opinionista ha sfruttato il momento per cercare di aumentare la sua visibilità.

Biagio D’Anelli si sfoga a Pomeriggio 5: “Non va bene”

Biagio D’Anelli si è opposto fermamente all’aereo ricevuto da Miriana Trevisan. Barbara D’Urso, dopo averlo invitato a Pomeriggio 5, gli ha dato modo di fornire la sua versione dei fatti. Biagio è sicuro di amare Miriana Trevisan. Ritiene che il rapporto che li lega sia naturale e pulito. È normale che non tutti lo supportino, ma le parole scritte dagli amici di Miriana non hanno fatto altro che mettere in crisi la donna:

Rispetto chi è pro o contro la coppia, ma mandare un aereo per attaccare un amore pulito, bello e naturale, che è nato e continua ancora a perseverare solo per farla stare male non va bene

Per Biagio, dei veri amici non dovrebbero comportarsi in questo modo. Il loro primo istinto dovrebbe essere quello di incoraggiarla e non quello di buttarla giù.

Giacomo Urtis si scaglia contro Biagio D’Anelli

Gli amici di Miriana Trevisan, però, non sono gli unici ad aver messo in dubbio l’interesse di Biagio D’Anelli. Infatti, anche Giacomo Urtis ha preso la parola a Pomeriggio 5:

Ti sei innamorato di Miriana casualmente l’ultima settimana in cui eri finito in nomination…E hai lasciato la fidanzata sempre quella settimana

Biagio si è opposto con forza a questa affermazione dicendo di essersi avvicinato a Miriana fin dal primo giorno, ma Giacomo non ha voluto sentire ragione:

Guarda caso a te piacciono solo le donne dello spettacolo. Prima Emanuela Tittocchia, poi Flavia Vento, adesso Miriana Trevisan. In nomination ti sei innamorato

L’amore tra Biagio e Miriana riuscirà a sopravvivere a tutto questo? O le avversità saranno più forti?

"Biagio si è innamorato di Miriana l'ultima settimana quando era in nomination" Oggi Giacomo ne ha per tutti ☕☕☕#Pomeriggio5#GFVIP pic.twitter.com/GrfxnLViMR — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) February 11, 2022