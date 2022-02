Sabato 12 febbraio su Rai 1, in seconda serata, torna Ciao Maschio condotto da Nunzia De Girolamo. In un’intervista la conduttrice campana ha spiegato perché nell’epoca del “Mee Too” ha deciso di portare avanti un programma dedicato a soli uomini.

I primi tre ospiti

All’esordio della seconda stagione di Ciao Maschio, Nunzia De Girolamo ha rivelato i suoi primi tre ospiti: Patrizio Oliva, Gaetano Scifoni e Michele Mirabella. Il primo è un pugile che si racconterà a 360 gradi dai dolori alle gioie della sua vita. Il secondo è un noto attore reduce dello strepitoso successo di Doc-Nelle tue Mani 2. Il terzo invece, racconterà che in un periodo dove si parla solamente di sanità, lui è riuscito a fare follie per amore.

La conduttrice ha confidato che il suo programma vuole portare in scena il superamento dell’eterna diatriba tra sessi. A tal proposito De Girolamo ha affermato:

"Sono sicura che che per vincere le batteglie femminili occorra anche far parlare gli uomini, che a volte per interpretare il ruolo di Maschio Alfa non raccontano le loro debolezze".

Il commento della conduttrice

Nunzia De Girolamo ha confidato che nel corso del suo programma ha notato la difficoltà degli uomini nel raccontarsi. Nel dettaglio, la conduttrice ha avuto l’impressione che il genere maschile sia poco autocritico. Come riportato da Nunzia, i suoi ospiti spesso per descriversi hanno utilizzato solamente aggettivi positivi a differenza delle donne. Per questo motivo che la presentatrice di Ciao Maschio cerca sempre di mettere a nudo i suoi ospiti. Per una questione di professionalità, De Girolamo ha sempre cercato di non cadere nella banalità. Tuttavia, la conduttrice ha lanciato un’anticipazione su come affronterà la nuova stagione del format:

“Sul politicamente corretto ho deciso che quest’anno me ne frego: sarò politicamente scorretta“.

De Girolamo verrà affiancata da Karma B

Durante le interviste, Nunzia De Girolamo sarà l’unica donna in studio. Tuttavia, sarà accompagnata da persone del “terzo sesso”. Per la seconda stagione di Ciao Maschio, la conduttrice ha scelto le drag queen Karma B. Secondo la presentatrice, il ruolo di queste due donne pazzesche sarà quello di far riflettere i suoi ospiti e i telespettatori. Lo scorso anno, Nunzia De Girolamo aveva scelto come co-conduttrice Drusilla Foer. In merito a quest’ultima, la conduttrice ha speso parole d’affetto:

“Non ha avuto il successo servito su un piatto d’argento. È la vittoria di un merito“.