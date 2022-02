Fino al 14 febbraio su MediaWorld saranno disponibili importanti sconti sui migliori Smart TV attualmente in commercio grazie alle offerte del volantino Red Price per San Valentino. Non c’è un’occasione più propizia di questa per regalare (o regalarti) un nuovo modello di televisore e godersi insieme la visione degli ultimi film usciti di recente al cinema, le nuove serie TV, e i principali eventi sportivi di quest’anno seduti spaparanzati sul divano di casa o sdraiati belli comodi nel letto matrimoniale.

Offerte Smart TV, le migliori occasioni del volantino Red Price San Valentino di MediaWorld

Approfitta oggi stesso delle super offerte del volantino Red Price San Valentino di MediaWorld per cambiare televisore e passare finalmente a uno Smart TV di ultima generazione, godendo così della migliore esperienza di visione possibile. Nell’elenco che segue trovi le migliori occasioni disponibili solo per questa settimana, con la scadenza della promozione fissata a lunedì prossimo, appunto il giorno di San Valentino.

Puoi acquistare anche in venti rate a tasso zero

Le offerte su Smart TV e su tutti gli altri prodotti di tecnologia inclusi nel volantino MediaWorld Red Price per San Valentino sono acquistabili anche in venti rate a tasso zero, purché l’articolo abbia un prezzo pari o superiore a 199 euro.

Inoltre, fino al 28 febbraio su tutti gli Smart TV del marchio LG c’è la possibilità di usufruire della consegna gratuita a casa. A proposito di questo, in genere i televisori in vendita sul sito ufficiale mediaworld.it non godono delle spese di spedizione gratuite, ma richiedono una spesa supplementare pari a 9,99 o 19,99 euro.

Concludiamo con un breve riassunto delle condizioni di pagamento: qualunque ordine effettuato nello store online di MediaWorld può essere pagato con carta di credito, debito o prepagata appartenente ai circuiti di pagamento Visa e Mastercard. Sono accettate anche le carte Maestro, American Express e Visa Electron. In alternativa, puoi sempre decidere di pagare con il saldo residuo presente nel tuo conto PayPal: in quest’ultimo caso, al momento del pagamento sarai reindirizzato al sito ufficiale paypal.com.

