Fino alla mezzanotte del 27 febbraio sulla piattaforma eBay sarà possibile approfittare del coupon SMARTHOME22 per avere uno sconto immediato nel carrello pari al 10% su tantissimi articoli, tra cui anche i migliori televisori. La spesa minima richiesta è di 20 euro, mentre lo sconto massimo ottenibile corrisponde a 100 euro. Ogni utente può però usare il buono sconto SMARTHOME22 fino a un massimo di tre volte, ciò significa che si può risparmiare fino a 300 euro. Come già accennato, il coupon è valido per l’acquisto dei televisori, ma anche per home audio e impianti Hi-Fi, decoder, accessori TV, monitor e proiettori. Per conoscere le categorie e i venditori inclusi, collegati a questa pagina.

Coupon SMARTHOME22: è il momento giusto per acquistare una nuova smart tv

Il coupon SMARTHOME22 ti permette di risparmiare il 10% sul prezzo di ogni televisore venduto su eBay. A seguire trovi i 10 televisori più venduti sul celebre sito di vendita e aste online (il prezzo riportato qui sotto non è comprensivo dello sconto, ndr):

Nota: dove alla fine compare la dicitura TV significa che non è uno Smart TV. Nello specifico sono gli ultimi due modelli, quindi il Philips da 43 pollici e lo United da 32 pollici, rispettivamente in nona e decima posizione nella classifica dei televisori più venduti su eBay.

Come riscattare il buono sconto del coupon SMARTHOME22

Per riscattare il 10% di sconto offerto dal coupon SMARTHOME22 segui questi semplici passaggi:

Seleziona il televisore o un altro prodotto qualsiasi che vuoi acquistare e aggiungilo al carrello. Inserisci il coupon SMARTHOME22 nel campo dedicato Aggiungi i coupon, dopo aver compilato le sezioni Spedizioni a e Paga con. Completa l’ordine pigiando sul pulsante Conferma e paga.

Importante: non appena si apre la pagina del carrello, la sezione Aggiungi i coupon non è utilizzabile (nemmeno quella intitolata Paga con). Per poter inserire il coupon devi prima compilare i campi riporti sotto Spedizione a, incluso il numero di telefono (obbligatorio) e premere sul pulsante Fine, dopodiché seleziona il metodo di pagamento preferito (carta di credito o debito, oppure PayPal). A questo punto visualizzerai normalmente la sezione Aggiungi i coupon per poter inserire il codice SMARTHOME22.

Tutte le smart tv in offerta con il coupon SMARTHOME22

Se tra i dieci televisori più venduti su eBay non hai trovato il modello desiderato, sei sempre libero di usare il coupon SMARTHOME22 su tanti altri modelli disponibili.

A questo link trovi i migliori TV in offerta su eBay.

