Pronta ad andare in onda, Obi-Wan Kenobi, la nuova serie originale Disney Plus targata Lucasfilm. L’attesissima serie TV di Disney Plus debutterà il 25 maggio in esclusiva sulla piattaforma streaming. Per seguirla, vi consigliamo di iscrivervi a Disney Plus approfittando delle numerose offerte disponibili.

La trama

La storia della nuova serie di Disney Plus Obi-Wan Kenobi inizia 10 anni dopo i drammatici eventi di Star Wars: La Vendetta dei Sith. In quel periodo infatti Obi-Wan Kenobi ha affrontato la sua più grande sconfitta. Vi è stata la caduta e la corruzione del suo migliore amico e apprendista Jedi. Poi era avvenuto il passaggio di Anakin Skywalker al lato oscuro che lo aveva reso il temibile Signore dei Sith, Darth Vader. Ora, cosa accadrà ora a Obi-Wan Kenobi? Lo scopriremo dal 25 maggio su Disney +.

I protagonisti di Obi-Wan Kenobi

La serie ha come protagonista Ewan McGregor, che riprenderà il suo ruolo nei panni dell’amatissimo Maestro Jedi. Torna anche Hayden Christensen come Darth Vader. Inoltre, tra gli altri personaggi vi sono: Moses Ingram, Joel Edgerton, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, Simone Kessell e Benny Safdie.

Gli executive producer di Obi-Wan Kenobi sono Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan, Deborah Chow, Ewan McGregor e Joby Harold.

Ecco i commenti dei fan di Obi-Wan Kenobi su Twitter dopo l’annuncio dell’avvio della serie:

«Non penso sia un segreto che anche Hayden Christensen è tornato, ed è stato fantastico lavorare di nuovo con lui. Penso che sarà davvero soddisfacente per i fan di #StarWars»#EwanMcGregor, su #ObiWanKenobi (che, vi ricordo, vedremo dal 25 Maggio su #DisneyPlus)!#SerieTV pic.twitter.com/d1fqvtArsE — Il Nerdastro (@Il_Nerdastro) February 10, 2022