In questa pagina trovi il medagliere delle Olimpiadi invernali 2022 di Pechino aggiornato in tempo reale. Verifica la posizione attuale dell’Italia e scopri qual è la nazione attualmente in testa alla classifica.

Nella tabella che segue sono riportate tutte le medaglie di Pechino 2022 ad oggi, con la suddivisione per ciascun Paese presente in oro, argento e bronzo. Se noti delle incongruenze tra numero di medaglie conquistate e posizione in classifica è normale: infatti, la classifica delle medaglie delle Olimpiadi dà la priorità al numero di medaglie d’oro, più importanti rispetto a quelle d’argento e di bronzo.

Inutile nascondere come le aspettative sulla nostra Nazionale siano alte, alla luce dei risultati straordinari ottenuti alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Quattro anni fa a Pyeongchang, sede dell’ultima edizione dei Giochi Olimpici invernali, gli azzurri avevano chiuso la rassegna a cinque cerchi al dodicesimo posto con un bottino di dieci medaglie: tre ori, due argenti e cinque bronzi. L’obiettivo dichiarato del presidente del CONI Giovanni Malagò è di pareggiare i conti, e tutto quello che verrà in più sarà ovviamente ben accetto.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Dagli anni Novanta ad oggi, l’Italia ha ottenuto come miglior risultato il quarto posto nel medagliere dei Giochi Olimpici invernali di Lillehammer ’94, in Norvegia, con ben 20 medaglie, di cui sette ori, cinque argenti e otto bronzi. In quell’edizione la protagonista assoluta fu la fondista azzurra Manuela Di Centa, capace di totalizzare due ori, due argenti e un bronzo.

I primi giorni di gare a Pechino hanno visto gli atleti azzurri di nuovo protagonisti come non accadeva da tempo, ecco perché c’è grande attesa per conoscere il numero esatto di medaglie dell’Italia alle Olimpiadi invernali 2022: riuscirà la spedizione azzurra a ripetere almeno in parte le gesta degli eroi di Tokyo 2020 nel corso dell’ultima estate?

Prima di vedere il medagliere di Pechino 2022 aggiornato in tempo reale, un’ultima curiosità: quanto guadagnano gli atleti italiani alle Olimpiadi? A rendere ufficiali le cifre è lo stesso presidente del CONI Giovanni Malagò: il vincitore della medaglia d’oro guadagna 180 mila euro, chi conquista l’argento si porta a casa 90 mila euro, mentre una medaglia di bronzo vale 60 mila euro. Il numero uno del CONI ha inoltre aggiunto che su questi importi gli atleti dovranno pagare le tasse.

Nota: i premi stabiliti dal CONI per le Olimpiadi invernali 2022 sono gli stessi di Tokyo 2020, i quali erano già stati maggiorati del 20% rispetto all’edizione estiva precedente.

Medagliere Olimpiadi invernali di Pechino 2022 live

Ecco la situazione delle medaglie assegnate alle Olimpiadi di Pechino 2022 in continua evoluzione.