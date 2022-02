Il 18 marzo partirà su Sky e in streaming su NOW Tv “Il Re”, il prison drama con Luca Zingaretti. L’attesissima serie Tv in otto episodi è diretta da Giuseppe Gagliardi, già noto per 1992, 1993, 1994, Non Uccidere. Trattandosi di una serie Sky Original, per seguire il nuovo intricato racconto con protagonista l’attore romano potete sottoscrivere l’abbonamento su Sky o su NOW Tv approfittando di fantastiche offerte. Nelle scorse ore è stato anche pubblicato il trailer, eccolo su Twitter:

“Non hanno capito con chi hanno a che fare”

Voi lo scoprirete presto.#IlReSkyOriginal dal 18 marzo su Sky Atlantic pic.twitter.com/83gBEokXVv — Sky (@SkyItalia) February 10, 2022





La trama de’ “Il Re”

La serie TV di Sky “Il Re” prodotta da Sky Studios con Lorenzo Mieli per The Apartment e con Wildside, entrambe società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Zocotoco, ha Zingaretti nei panni del controverso direttore di un carcere molto particolare. Si comporta come se fosse il sovrano assoluto della struttura. Nel carcere San Michele infatti, nessuna delle leggi dello Stato ha valore. Il bene e il male dipendono unicamente dal suo giudizio.

Il cast

“Il Re” oltre a Luca Zingaretti nel ruolo del direttore Bruno Testori, vede come protagonisti Isabella Ragonese, Anna Bonaiuto, Barbora Bobulova e Giorgio Colangeli. Il soggetto porta le firme di Stefano Bises, Massimo Reale, Davide Serino, Peppe Fiore, Bernardo Pellegrini. Invece, sono Stefano Bises, Peppe Fiore, Bernardo Pellegrini, Davide Serino ad aver firmato la sceneggiatura.