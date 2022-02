A partire dal 14 aprile 2022, su Disney+ arriverà The Kardashians, la nuova serie che narra le vicende di tutta la famiglia che porta questo nome, da mamma Kris alle sue celebri figlie. La serie sarà disponibile anche su Sky Q e tramite l’app su Now Smart Stick. In queste ore, inoltre, è stato pubblicato anche il teaser ufficiale. Scopriamo tutto quello che è emerso.

Quando inizia The Kardashians e informazioni sulla trama

The Kardashians è la nuova serie che andrà in onda su Disney+ e Sky Q e che narra le vicende della famiglia più influente e rinomata dell’America. Le protagoniste, dunque, saranno chiaramente Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie. L’intera famiglia ha deciso di tornare davanti alle telecamere dopo la chiusura del reality intitolato Keeping Up With The Kardashians.

La serie ha lo scopo di invitare gli spettatori a guardare un po’ più da vicino la vita della rinomata famiglia, prestando particolare attenzione anche alla loro vita privata. Oltre che parlare del loro immenso patrimonio, infatti, si parlerà anche di come la famiglia è solita trascorrere il tempo libero o gestire i propri affetti.

Il teaser ufficiale e il divorzio tra Kim e Kanye

Il teaser che è stato pubblicato, purtroppo, non ci dà molte informazioni in merito a quello che vedremo nella serie. Tuttavia, molto probabilmente verranno affrontate le seguenti tematiche. In primo luogo si dovrebbe parlare del rumoroso divorzio di Kim e Kanye West, della seconda gravidanza di Kylie Jenner e del rapporto tra Kourtney Kardashian con Travis Barker.

Particolare attenzione, probabilmente, dovrebbe essere destinata proprio al primo tema, quello più caldo. Ricordiamo che i due si sono resi protagonisti di recente di un acceso botta e risposta in quanto Kanye ha detto di essere la principale fonte economica dei suoi figli. Kim, chiaramente, ha replicato ed ha anche accusato la donna di aver “rapito” loro figlio Chicago di 4 anni impedendogli di vederlo. Insomma, ce ne saranno da vedere delle belle. Non ci resta che attendere ancora un altro o’.

Per seguire The Kardashians è necessario abbonarsi alla piattaforma di streaming Disney.

Ogni barriera andrà in frantumi. #TheKardashians sarà disponibile dal 14 Aprile in esclusiva su #DisneyPlus. pic.twitter.com/Y8Qazd7Hkq — Disney+ IT (@DisneyPlusIT) February 7, 2022