Pechino Express sta per tornare. Il reality che porta i concorrenti in giro per il mondo sta arrivando su Sky, a partire da Marzo. Ad annunciarlo è la stessa rete con teaser che mostra il conduttore Pechino Express su un treno. Dove starà andando?

Qualcosa ci dice che sarà un viaggio incredibile.

Preparate le valigie perché il treno di #PechinoExpress sta finalmente per partire.

Da marzo su Sky Uno@PechinoExpress @CdGherardesca pic.twitter.com/RTMFvem2Vv — Sky (@SkyItalia) February 7, 2022

La nuova destinazione

Il travel reality che dalla Rai ha migrato a Sky seguirà la rotta dei sultani e toccherà la Turchia, l’Uzbekistan, la Giordania e gli Emirati Arabi. Costantino Della Gherardesca, in versione capotreno, guiderà i viaggiatori tra i vari Paesi, mettendoli alla prova con test di cultura, abilità e strategia.

Questa nuova edizione targata Sky si concluderà a Dubai. Tutto è pronto. Le puntate sono state registrate e i protagonisti non vedono l’ora di mostrare la loro abilità nel ricevere passaggi e arrivare primi alla meta.

Il Cast di Pechino Express

Qualche tempo fa vi avevamo svelato il cast di Pechino Express: 10 coppie di personaggi che appartengono in modo eterogeneo sia il mondo dello spettacolo, che a quello della moda, comunicazione e cultura. Tra le coppie ritroviamo anche un cantante noto per le vicissitudini con Morgan: Bugo.

L’appuntamento è a Marzo su Sky e in streaming Now. Che aspettate?