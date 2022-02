Stamani, come di consueto, è andato in onda l’appuntamento di Mattino 5 con i telespettatori Mediaset. Ma nello studio si è verificato uno strano evento.

La gaffe a Mattino 5

Il programma di Canale 5 segue diversi casi di attualità e cronaca. Quest’oggi è stata trattata la storia di Fausto, un uomo che vive in una casa pericolante, tra macerie e rifiuti. L’ospite collegato con lo studio ad un certo punto però fa una gaffe clamorosa e dice:

“Ha capito Barbara la situazione è questa”.

La conduttrice Federica Panicucci non si è irritata nel sentirsi confondere con la collega di Pomeriggio 5, ma anzi, ha riso divertita e ha precisato che lei non è Barbara D’urso, per la quale nutre una grande stima:

“Io sono Federica…Federica. Barbara è la mia stimatissima collega del pomeriggio”.

Insomma, nonostante l’incidente di percorso la conduttrice non si è persa d’animo e ha proseguito il servizio cercando di trovare una nuova casa per l’anziano e malato Fausto, che vive in condizioni difficili.

Il signor Fausto riuscirà a trovare una nuova sistemazione, più dignitosa e adatta alla sua condizione fisica? Noi di #Mattino5 ci proviamo👍🏻 pic.twitter.com/vlKADF63gx — Mattino5 (@mattino5) February 9, 2022