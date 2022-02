Domani sera a “Zona Bianca” su Rete 4 si discuterà di un tema molto caldo e sentito: è giusto eliminare il Green Pass? Nello speciale approfondimento, si parlerà inoltre, anche delle inchieste sui leader no-Vax e le fake news sulla pandemia. Sarà anche l’occasione per numerosi approfondimenti sulla crisi economica in Italia. La puntata dunque, si prospetta ricca di spunti di riflessione.

L’appuntamento su Rete 4

Mercoledì 9 febbraio alle ore 21,20 confermato l’appuntamento con “Zona Bianca”, il programma di attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi. In prima serata su Rete4 si parlerà della pandemia e della difficile ripresa del Paese. Nel mirino del giornalista e degli ospiti, la discussione sulle multe per chi non si vuole vaccinare, le proteste e i diversi pareri del mondo della scienza.

La domanda clou a Zona Bianca

Nel corso della trasmissione di approfondimento giornalistico, si proverà a rispondere alla domanda della settimana: è arrivato il momento di eliminare il Green Pass? Tra nuove inchieste sui leader dei no-Vax, denunce, polemiche, ipotesi di complotti e fake news, diventati virali, sarà anche il momento per chiarire qual è il reale stato della situazione Covid in questo momento. Non mancherà, inoltre, un approfondito focus sulla crisi economica tra aumenti delle bollette, rincaro sulle materie prime. Quali saranno le soluzioni del Governo? Cosa accadrà nelle prossime settimane?

La riflessione in studio dalle 21,20 su Rete4 a “Zona Bianca”.