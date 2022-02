Continuano le polemiche post Sanremo 2022 tra i protagonisti di quest’edizione. Donatella Rettore che ha concorso con Ditonellapiaga alla kermesse canora lanciando il brano “Chimica“, ha avuto da ridire su com’è stato gestito il Festival.

“Mi hanno detto che non potevo cantare canzoni che appartenevano al mio repertorio. Cosa che invece ha fatto Morandi. Figli e figliastri? Sì, certamente . E poi c’è da dire che io non sono un’istituzione come Morandi e Jovanotti. Alla fine abbiamo cantato Nessuno mi può giudicare di Caterina Caselli. Non c’è stato niente da fare. Mi hanno detto che era una canzone più divertente. Evidentemente Rai1 doveva promuovere il film su Caterina Caselli”.

Il presentatore di Rai 1 è intervenuto su quanto affermato dalla cantante, smentendo le sue parole. Ecco la sua replica:

“È vero che Rettore nella serata cover avrebbe voluto fare un medley dei suoi successi, ma non è vero, come ha detto, che sia stato io a dirle ‘no’. Credo che Ditonellapiaga non fosse d’accordo perché voleva fare altre cose: il ‘no’ è partito dall’interno della coppia artistica. Sarei stato felicissimo, non ho mai precluso alcuna possibilità. Donatella Rettore è un’artista forte, di temperamento… ma quel che ha detto non corrisponde al vero“