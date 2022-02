Il Festival di Sanremo è finito ormai da qualche giorno, eppure continua ancora ad essere al centro dell’attenzione. Lo dimostrano gli ascolti incredibili che Mara Venier ha realizzato a Domenica In ieri, battendo Amici di Maria De Filippi, che ha realizzato invece i peggiori di tutta la stagione.

Questa volta a polemizzare contro la conduzione della kermesse canora è stato Morgan durante il programma Non è l’Arena.

Già qualche giorno fa il cantante si è lamentato per la scelta da parte della Rai di far condurre il Festival ad Amadeus, questa volta ne ha denunciato la sua “incompetenza” secondo il suo parere:

“Questo festival ha avuto tante belle cose e tante non belle. Non mi è piaciuto il fatto che per la terza volta Amadeus, che non si occupa di musica, detti legge in un ambiente che non è il suo. E si vocifera il quater”