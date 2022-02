Morgan non ha fatto attendere la sua sfuriata in merito a Sanremo 2022. Infatti, il noto interprete ha detto che quando sarà al posto di Amadeus di fatto andrà a liberare il Festival “da una vera e propria tirannia”. L’artista ha pubblicato una storia su Instagram in cui ha dichiarato che prima di morire vorrebbe essere il direttore artistico di Sanremo, almeno per una volta. In particolare ha detto:

Prima di morire curerò un’edizione del Festival di Sanremo come direttore artistico e quando succederà non solo si avrà la stessa sensazione di liberazione da una dominazione tirannica ma, e non ci si potrà quasi credere, tornerà la musica in questa povera patria.

Ecco la storia:

mi dicono che morgan l’ha superata dalla regia #Sanremo2022 pic.twitter.com/xBQ5kpQVhU — leti vs il blocco del lettore (@arianagrimmie) February 1, 2022

Le parole su Achille Lauro

A proposito delle canzoni del festival di Sanremo che ha bocciato praticamente tutte, Morgan ha espresso delle parole positive sul pezzo Domenica di Achille Lauro. In particolare, ha specificato:

Elegante Achille Lauro, il pezzo non assomiglia a Rolls Royce, questa canzone è veramente bella! Il brano di Noemi lo userei per Lampadino e Caramella.

Poi il cantante ha inveito contro Instagram, che ha eliminato dei suoi post che avrebbero violato le linee guida della community:

Cani! Mi girano i co*****i pesantemente, mi hanno bannato, chi l’ha fatto?!

Ecco i post:

La lite con Amadeus

Morgan non ha mai nascosto la sua ira nei confronti di Amadeus specialmente dopo quello che è successo sul palco di Sanremo nel 2020 insieme a Bugo. A proposito di questo il conduttore del Festival, aveva già chiarito in quel periodo la situazione con queste parole:

Sì ho letto quello che dice di me. Morgan ha detto tante cose non vere. Non gli ho promesso un posto dei 26 big, gli ho solo detto di mandare, se ce l’aveva, un brano da sottopormi. ha dichiarato Amadeus nel dicembre 2020 – A lui come a tanti altri. Me ne ha mandati cinque. Ho ritenuto che non fossero giusti per il mio Festival. Mi ha mandato degli insulti in privato che meglio far finta di niente. Peccato, perché a parlare di musica è bravissimo, ma poi il dato di fatto è che si arrabbia con tutti. Tutto.TV su

