Il protagonista primo in classifica nella giornata pre finale del Festival di Sanremo 2022, Mahmood ha dichiarato di avere un debole per un altro concorrente in gara. Si tratta di Massimo Ranieri. L’artista milanese in gara insieme a Blanco, nella conferenza stampa di questa mattina ha detto quali sono i suoi personaggi preferiti di questa edizione della kermesse canora. In particolare, ha parlato di Massimo Ranieri, di Fiorello, della sua amicizia con Blanco e di Drusilla Foer. Ma soprattutto, ha ammesso di avere un debole per il cantante napoletano

Le parole di Mahmood su Sanremo 2022

Parlando di Sanremo 2022 e di tutta l’organizzazione, Mahmood non si è risparmiato soprattutto, su Fiorello e su Massimo Ranieri. Infatti le sue parole sono state:

Sono fan di Fiorello, ma per noi ci sono altre certezze. Io ho un debole per Massimo Ranieri e poi mi è piaciuta un sacco Drusilla, credo servano più personalità del genere su quel palco, anno dopo anno, perché possono aprire menti e dare sempre qualcosa in più. In cinque minuti ha chiuso un discorso che non era né semplice né scontato.

A proposito della sua amicizia con Blanco, invece ha dichiarato:

Ho imparato da Blanco a uscire sempre più dagli schemi, grazie a lui che ha 18 anni e vive tutto in maniera più libera, molto più di me: con lui ho imparato a pensare meno.

Il morale di Mahmood

L’artista, che già nel 2019 aveva vinto il Festival con il brano “Soldi” ha confessato che sta vivendo questo Sanremo in maniera un po’ particolare, ovvero con alti e bassi a livello morale ed energetico.

Il brano “Brividi” che ha portato in gara in questa edizione insieme a Blanco è diventato subito un successo globale:

Sono molto felice. Questa esperienza con Ricky mi sta insegnando un sacco di cose, anche a livello di come stare sul palco ed essere sempre un pelo più imprevedibile del solito: è stata proprio un training per me questa settimana.

Anche Blanco nel corso della conferenza, ha ricambiato il complimento dicendo:

Ale mi ha dato la tranquillità sul palco che da solo non avrei avuto. E poi sono felice perché ho baciato Amadeus.

Mahmood e Blanco verso la vittoria?

In merito alla possibilità di una loro vittoria al Festival di Sanremo 2022, i due artisti si sono mostrati abbastanza scaramantici visto che sono primi in classifica da due serate di fila:

Non pensiamo alla classifica, ci sono tantissimi altri artisti di cui siamo fan e abbiamo una stima immensa. Ci fa strano e speriamo solo di non deludere chi ci sta dando tanto amore. Stasera ci sarà anche una sorpresina.