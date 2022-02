Martedì 15 febbraio Paris Saint Germain e Real Madrid si affronteranno al Parco dei Principi nel match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. I padroni di casa allenati da Mauricio Pochettino affrontano i campioni spagnoli del Real, guidati dal tecnico italiano Carlo Ancelotti. Non sarà una partita come tutte le altre per Messi, che prima di approdare a Parigi è stato l’incubo delle Merengues indossando la maglia numero 10 del Barcellona. Non lo sarà nemmeno per il fuoriclasse francese Kylian Mbappè, accostato più volte al Real sia nell’ultima finestra di calciomercato estiva sia a gennaio.

Di seguito le informazioni su dove vedere PSG-Real Madrid del 15 febbraio 2022 in televisione e in streaming.

Dove vedere PSG-Real Madrid del 15 febbraio 2022 in TV

L’andata degli ottavi di finale di Champions League tra PSG e Real Madrid sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Canale 5 e su Sky Sport 1 (canale 201 di Sky). L’orario d’inizio dell’incontro è fissato per le ore 21:00, mentre il collegamento dallo stadio del Parco dei Principi avverrà come di consueto qualche minuto prima.

Dove vedere PSG-Real Madrid in streaming

La diretta streaming di PSG-Real Madrid del 15 febbraio sarà invece disponibile su Mediaset Infinity, Sky Go e NOW. Mediaset Infinity (ex Mediaset Play) è la piattaforma streaming di casa Mediaset, Sky Go è il servizio dedicato ai clienti Sky, mentre NOW (ex NOW TV) è la piattaforma che ospita la programmazione di Sky esclusivamente online e che non prevede la sottoscrizione di un abbonamento con la pay-TV inglese.

Mediaset Infinity, Sky Go e NOW sono visibili sui dispositivi mobili e su Smart TV tramite app, oppure su computer collegandosi rispettivamente ai siti ufficiali mediasetplay.mediaset.it, skygo.sky.it e nowtv.it.

Precedenti PSG-Real Madrid

Prima della sfida del prossimo 15 febbraio, Paris Saint Germain e Real Madrid si sono affrontate sette volte in Champions League. Al momento la bilancia dei risultati sorride agli spagnoli, che sono avanti negli scontri diretti per 3 vittorie a 1. Per due volte, invece, il match tra PSG e Real si è concluso in parità. I Blancos sono avanti anche nel conteggio complessivo dei gol segnati: 8 per le Merengues, 7 per i parigini.