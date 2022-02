Arriva Flashdance: il film cult con Jennifer Beals diventa una serie TV su Paramount +. Tutto pronto finalmente per una nuova versione, per lo streaming, del classico del cinema. La serie avrà tantissime novità. Ma qual è la storia del vecchio film successo di botteghino del 1983?

Parliamo di Flashdance, la storia di una ragazza e la sua passione per la danza. Si tratta di un film cult degli anni ’80 che è stato utilizzato come base per un nuovo prodotto per il piccolo schermo. Infatti, dopo aver realizzato il prequel televisivo di “Grease”, Paramount+ ha iniziato la versione contemporanea dell’evergreen amato da tutti. A idearla è il creatore di “Dear White People”, Justin Simien.

Flashdance arriva in streaming TV

La nuova versione di Flashdance ideata per il servizio streaming americano, ha come protagonista una ragazza afroamericana che vuole lavorare nel mondo della danza. In realtà però, inizia lavorando di giorno come saldatrice e di sera, come ballerina in uno strip club. La giovane donna non riesce a trovare il suo posto nel mondo della danza. Mentre affronta tutta una serie di problemi della vita, come quelli legati all’amore, ai soldi e non solo, imparerà a scoprire il modo in cui amare sé stessa. Da lì il suo successo sarà tutto in ascesa!

L’inizio della Serie TV

Questa serie è in lavorazione da ottobre 2020. Rientrava nelle produzioni di CBS All Access. Dovrebbe essere in pubblicazione a stretto giro. I fan sperano che la protagonista del film di Adrian Lyne del 1983, Jennifer Beals possa fare un cammeo all’interno della serie. Succederà?