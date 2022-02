Domenica 6 febbraio alle Olimpiadi invernali 2022 si disputerà la quarta e ultima run del singolo maschile di slittino. L’Italia tifa per Dominik Fischnaller, fratello di Hans Peter e cugino di Kevin Fischnaller, entrambi nomi noti a livello internazionale. Per l’atleta altoatesino Pechino rappresenta una tappa fondamentale di riscatto dopo che ai Giochi Olimpici di Pyeongchang 2018 la medaglia di bronzo sfumò per soli due millesimi di secondo.

Dominik Fischnaller ha tutte le carte in regola per riuscire a portare a casa una medaglia. Ad oggi sono tre i bronzi conquistati ai Campionati del Mondo: i primi due nel 2017 a Igls, in Austria, il terzo alla rassegna iridata di slittino disputata a Sochi nel 2020.

Di seguito tutto quello da sapere sull’orario e dove vedere la prova singolo maschile di slittino delle Olimpiadi invernali 2022 di Pechino in TV e in streaming.

A che ora è l’ultima prova del singolo maschile di slittino delle Olimpiadi invernali 2022?

Le ultime due run decisive per la conquista di una medaglia nella prova singolo maschile di slittino delle Olimpiadi invernali 2022 di Pechino sono in programma domenica 6 febbraio alle 12:30 e alle 14:15 (ora italiana). Le prime due run invece si svolgeranno sabato 5 febbraio, rispettivamente alle 12:10 e alle 13:50 (fuso orario italiano).

Dove vedere il singolo maschile di slittino delle Olimpiadi invernali 2022 in TV

La prova di singolo maschile di slittino con il nostro Dominik Fischnaller sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Rai 2. Gli abbonati Sky potranno seguire l’evento anche grazie alla diretta di Eurosport, visibile sui canali 210 e 211 della pay-TV inglese.

Dopo la prima giornata di allenamenti tenutasi giovedì 3 febbraio, l’atleta azzurro ha chiuso al primo posto nel suo gruppo e con il terzo miglior tempo assoluto: è un’ulteriore conferma di come l’altoatesino sia arrivato ai Giochi di Pechino in forma smagliante, pronto a spezzare il tabù medaglie per lo slittino italiano alle Olimpiadi.

Dove vedere il singolo maschile di slittino delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 in streaming

La quarta e ultima run del singolo maschile di slittino delle Olimpiadi invernali di Pechino sarà visibile in diretta streaming su RaiPlay. La copertura integrale dell’evento (run 1, run 2, run 3 e run 4) sarà invece assicurata in esclusiva da Eurosport Player e Discovery Plus. Chi fosse interessato a seguire in streaming la diretta dei canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 deve prendere come riferimento le piattaforme Sky Go, NOW, DAZN e TIMVISION.

Per maggiori informazioni sul programma completo della disciplina, l’invito è di consultare il calendario delle gare di slittino delle Olimpiadi invernali 2022.