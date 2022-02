Aveva 90 anni Monica Vitti. È stata una grandissima protagonista del cinema italiano, rendendo grandi film di mostri sacri della nostra storia cinematografica come Michelangelo Antonioni, Mario Monicelli e Alberto Sordi. Se n’è andata in silenzio, ritiratasi a vita privata da diversi anni per fronteggiare la malattia.

Così come perfino nella conferenza stampa di Sanremo 2022, Amadeus non ha potuto non ricordare l’attrice del ‘900 con un lungo applauso, anche la tv streaming ha deciso di renderle onore.

Pluto Tv omaggia Monica Vitti

Stasera, nel giorno della dipartita dell’attrice romana, verranno mandate in onda due pellicole per ricordare la musa antoniana.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Pluto TV Cinema Italiano trasmetterà alle ore 21.00 il lungometraggio di Mario Monicelli La ragazza con la pistola, che ricevette la nomination agli oscar come miglior film straniero nel 1969. Protagonista è Assunta Patanè, una ragazza siciliana che si fa rapire per convogliare a nozze riparatrici. Ma l’uomo, ottenuto ciò che gli interessava, fuggirà in Inghilterra. Assunta interpretata da Monica Vitti, lo seguirà per vendicarsi, armata appunto di una pistola.

In seconda serata, alle 23.00 è la volta di Amore mio aiutami di e con Alberto Sordi. L’attrice ha lavorato per tanti anni al fianco del grande attore italiano. In questa pellicola lei interpreterà una donna che vorrà far “impazzire” il marito, innamorandosi di un uomo più giovane.

I film saranno disponibili anche per la visione in un secondo tempo, nella sezione “Cinema Italiano d’autore”.