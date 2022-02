Tutto pronto per di Sanremo 2022, il Festival della canzone italiana giunto quest’anno alla sua edizione numero 72. A seguire trovate tutte le informazioni necessarie per sapere quando va in onda e a che ora fanno Sanremo, con altri dettagli importanti come ad esempio la data e la programmazione settimanale, oltre alle info pratiche su come vedere la kermesse musicale in TV e streaming. Infine, nell’ultimo capitoletto del nostro approfondimento vi rimanderemo alla replica: sarà sufficiente cliccare sul link per essere collegati in modo istantaneo alla pagina dove ci sono le info indispensabili per accedere alla replica del programma.

Sanremo 2022: quando va in onda

Passiamo quindi subito alle info dettagliate sulla programmazione televisiva: Sanremo 2022 andrà in onda da martedì 1 a sabato 5 febbraio su Rai 1 dalle ore 20:45. Al timone del Festival ci sarà per il terzo anno consecutivo Amadeus, reduce dalla conduzione delle edizioni numero 70 e 71.

Bene, ora che sappiamo come e quando vedere Sanremo, non ci resta che passare al tema dello streaming.

Come vedere Sanremo 2022 in streaming

Per vedere Sanremo in streaming è sufficiente collegarsi al sito RaiPlay da computer, oppure scaricare l’app omonima disponibile su Google Play Store (smartphone Android) o su App Store (iPhone).

Sull’argomento vi invitiamo a leggere la nostra guida su come vedere Sanremo 2022 in diretta streaming.

Come vedere la replica di Sanremo 2022

Per la nostra guida su come vedere Sanremo in TV è davvero tutto. Prima dei saluti finali però, come promesso vi lasciamo il link con tutte le informazioni su come e dove guardare la replica del Festival di Sanremo 2022 in televisione e in streaming.