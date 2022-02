Nel backstage di “Che tempo che fa”, Cristiano Malgioglio affronta Alessandro Gassman. Il cantante di origine siciliana, si è reso protagonista di un siparietto dietro le quinte del programma condotto da Fabio Fazio. Infatti, il 76enne ha incontrato l’attore Alessandro Gassman nel backstage della trasmissione. Gli ha subito fatto notare che qualcosa non gli era piaciuto. Vediamo che cosa è successo tra i due.

Dopo la puntata di “Che tempo che fa”, sui social è stato pubblicato il backstage con la discussione tra Cristiano Malgioglio e Alessandro Gassman. L’attore aveva parlato del suo rapporto con la madre 86enne che vive in Messico all’interno del libro “Io e Green Heroes. Perché ho deciso di pensare verde”. Il cantautore quindi appena ha visto il 56enne gli si è subito scagliato contro.

Il cantante siciliano detto a Gassman una serie di cose sul suo rapporto con la TV e poi ha commentato:

“Io non faccio mai un ‘Twitter’. Io non vedo mai le fiction, non le vedo in generale. Ho visto ‘Un Professore’ e devo dirti che e l’ho trovato così…meraviglioso e mi sono sentito di fare questo tweet e tra l’altro l’ho pure taggato. Ho detto ‘finalmente qualcosa di straordinario, un attore meraviglioso, bello, bravo! Non mi hai ca***o minimamente”.