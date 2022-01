Maria De Filippi ha perso la pazienza ieri sera nel corso della puntata di C’è posta per te. La presentatrice milanese di solito estremamente professionale e attenta, questa volta non ce l’ha proprio fatta a mantenere la distanza dalla storia raccontata e ha avuto una reazione forte.

La storia di Raffaella e Sara

Raffaella e Sara sono due sorelle che scrivono a C’è Posta per Te per ricucire il rapporto con il padre, ormai legato ad un’altra compagna. Sono 3 anni che le due figlie sono state bloccate sui social e non hanno alcun tipo di rapporto con lui. Le due ragazze sono convinte che il comportamento dell’uomo sia dovuto alla sua attuale compagna Michela, più giovane di lui. L’ultima persona con cui le due ragazze son riuscite a parlare è proprio lei, che ha dichiarato:

“Non dovete avere un rapporto con me, dovete averlo con vostro padre. Lui con voi non lo vuole avere“.

Di fronte a queste parole la figlia replica che dev’essere il papà Tommaso semmai a dover dire una cosa del genere. Dopo pochi giorni lui lo fa, manda a Raffaella e Sara un audiomessaggio in cui dichiara di non voler avere alcun rapporto con loro. Intima loro anche di non andare a Modena, dove lui vive, perché altrimenti chiama i carabinieri.

Le due ragazze sono state abbandonate dal padre quand’erano piccole. La madre ha anche provato al ricucire il rapporto, ma l’uomo aveva l’altra compagna e ha lasciato definitivamente la famiglia. Così la donna, rimasta senza marito e non potendosi permettere economicamente l’abitazione in cui vivevano, ha dovuto vendere i mobili e trasferirsi con le figlie dai nonni. Le due ragazze avevano 2 e 6 anni.

“Papà non ci ha più chiamato, né ai nostri compleanni né quando abbiamo avuto figli, i suoi nipoti”.

I rapporti sembrano migliorare

Tutto sembrò cambiare quando morì la mamma dell’ex moglie. Tommaso contattò la donna e poi riallacciò con le figlie. Ma Michela detta delle regole: 3 telefonate a settimana con le ragazze, tutte in vivavoce. Il padre per un po’ di tempo compra un cellulare di nascosto dalla compagna e sente così le sue figlie quando vuole.

Le ragazze riescono a convincere il padre ad andare da loro a Napoli. Ma c’è anche Michela e le cose non vanno benissimo. Il padre dona alle figlie 50 euro a testa di nascosto dalla donna prima di andarsene. Riescono ad andare avanti così, tra sotterfugi e controlli, fino al Natale.

A Natale tutto cambia

Il papà chiama Raffaella per darle dei soldi per i regalini ai nipotini. Ma quando poi la figlia richiama il padre non vuole più parlare con lei. Così si sono rivolte a Maria De Filippi per poter chiarire con il padre.

Tommaso e Michela in trasmissione

I due arrivano a C’è Posta per Te. Tommaso è in evidente stato di agitazione, la compagna no. Le figlie esordiscono così:

“Sono passati tre anni in cui abbiamo perso ogni tipo di rapporto. Sono ben vent’anni che manchi nella nostra vita e quindi ti sei perso tutto di noi. Non ci sei stato nel nostro percorso scolastico, quando siamo state male, ma soprattutto quando ho avuto attacchi di panico e le uniche persone su cui ho potuto contare sono state mia madre e il mio fidanzato, che ad oggi è mio marito. Non sono qui per chiedere scusa, perché ho la coscienza pulita, so di non aver sbagliato nulla. Ma semplicemente perché mi chiedo com’è mai possibile che tu non voglia avere alcun rapporto con noi. Tu, Michela, sei madre e io non capisco perché tu ce l’hai con noi visto che non abbiamo fatto nulla. Noi vogliamo solo un rapporto tra padre e figlia, nient’altro”.

Le ragazze fanno un accorato appello al padre e rinfacciano a Michela di non aver permesso loro di vedere il fratello. Ma Tommaso dice la sua verità, molto diversa da quella delle figlie:

“Da quando ho lasciato loro con la madre e lo sanno io le ho sempre cercate, per 17 anni ero io che cercavo loro e non me. Io ho sempre mandato il mantenimento, in tutti questi anni e mi hanno anche chiesto soldi. Loro hanno contattato mio fratello per dirmi che volevano un rapporto con me e io le ho richiamate dopo un’ora. Quando ci siamo incontrati io piangevo, loro erano fredde”.

Le ragazze negano questo. Dicono il contrario, hanno sempre cercato un rapporto con lui. Tommaso sostiene invece che le due ragazze abbiano provato ad allontanarlo dalla sua compagna Michela.

Tommaso chiude la busta

Tommaso proprio per la verità completamente diversa che hanno raccontato decide di non aprire la busta:

“Loro sono venute qua ma non hanno detto la verità. Se la dicevano aprivo la busta”.

L’uomo è convinto della sua versione dei fatti e offeso dal comportamento delle figlie, che vedendo che vuole andarsene sono in lacrime.

Maria De Filippi sbotta

Maria De Filippi a quel punto si arrabbia:

“Vuoi capire che se ci piangono è perché gli manchi, chi se ne frega della verità? Fregatene! Sembri un burattino, sei grande e vaccinato. Metti distanze tra le due famiglie, secondo me sbagli!”

L’uomo non molla, le versioni tra di loro non combaciano, anzi sono rovesciate, e risponde alla presentatrice:

“Io ho paura, sono stato troppo male, non racconto la mia storia qui perché ho vergogna. Quando si dovevano sposare sono venute a chiedermi i soldi“.

Tommaso se ne vuole andare, è deciso, e Maria De Filippi non può fare a meno di dirgli:

“Secondo te, è brutto parlare di soldi ma quando una figlia si sposa a chi ca**o deve chiedere i soldi se non alla famiglia?”

Il pubblico è sconvolto dalle querelle familiare. Ma soprattutto osanna la conduttrice che per la prima volta ha perso il controllo e su Twitter la frase di Maria De Filippi è già un meme.

Anche questo sabato, Maria De Filippi è riuscita ad essere la regina indiscussa della televisione. Gli ascolti continuano a premiare la trasmissione: ieri ha raggiunto 31,1% di share con 5,6 milioni di spettatori.