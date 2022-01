Silvia Toffanin è pronta ad accogliere i suoi ospiti per le nuove puntate di Verissimo, oggi e domenica 30 Gennaio. Sarà un salotto ricco di tante rivelazioni e confessioni intime quello che ci aspetta. E come ogni settimana ci saranno ospiti dal mondo della televisione a quello dell’arte, tra i quali troviamo Manuel Bortuzzo, il concorrente della casa del Grande Fratello avrà tantissimo da raccontare! Andiamo a scoprire nel dettaglio tutte le anticipazioni delle puntate di Verissimo.

Gli ospiti di Verissimo sabato 29 Gennaio

L’appuntamento di Verissimo questo sabato 29 Gennaio è previsto per le ore 16.30, come di consueto e vedrà protagonista l’ex velina di Striscia la Notizia Melissa Satta, separata da Boateng oltre un anno fa, ritornerà a parlare del loro amore e del dolore provato nella separazione. La donna ha raccontato degli attacchi ricevuti sul suo aspetto fisico:

“Sono abituata a riceverli, solitamente mi scivolano addosso, altre volte invece ci faccio più caso. Quest’ultima volta sono stata attaccata da una donna. In questo periodo storico, dove ci ripetiamo sempre di essere unite, mi è dispiaciuto ricevere questo colpo basso”.

Ospiti in studio sabato anche Pino Insegno, simpatico mattatore e doppiatore. Ci sarà anche Amanda Sandrelli e il wedding planner Enzo Miccio. Infine il racconto di Valentina Dallari, ex tronista di Uomini e Donne, che lavora come influencer (ha oltre 1 milione di followers su Instagram) e deejay e influencer. Presenterà il suo nuovo libro Uroboro.

Lo spazio di C’è posta per te

Continua il prolungamento del programma della De Filippi, “Le storie di C’è Posta per Te“. Questa settimana ospiti del programma di Canale 5 saranno Antonio e Pompea.

Gli ospiti di Verissimo domenica 30 Gennaio

L’appuntamento domenicale del talk show inizierà prima domenica 30 Gennaio per agevolare il programma Amici di Maria De Filippi, che questa settimana non andrà in onda dallo studio come di consueto, ma ci sarà solo uno speciale. Toffanin inizierà dunque alle 14:30 con le interviste alla grande protagonista della storia musicale italiana Ornella Vanoni. Continuerà poi con Barbara Bouchet e Sabrina Salerno. L’intervista di coppia questa settimana sarà riservata a Benedetta Parodi e Fabio Caressa.

Per animare un po’ lo studio ci saranno le due nemiche di “Uomini e donne”: Tina Cipollari e Gemma Galgani.

Nello spazio dedicato alla Casa del “Gf Vip”, saranno intervistati gli eliminati Valeria Marini con Giacomo Urtis. Infine grande attesa per Manuel Bortuzzo. Il nuotatore ha lasciato la casa del Grande Fratello lunedì e sta vivendo una stagione d’oro tra l’uscita del film dedicato a lui e l’amore per Lulù Selassié. A proposito della quale ha dichiarato:

“Inizialmente avevo paura, mi sono fatto problemi quando bisognava lasciare andare solo il cuore. Lulù mi manca, sono innamorato. È raro trovare un’anima così pura. La cosa più bella che mi ha regalato sono i suoi sguardi e la voglia che ha di starmi vicino. Mi ha ridato l’energia per rimettermi in gioco”.

La vita di Bortuzzo è drasticamente cambiata da quando un proiettile lo colpì il 3 Febbraio 2019. Per lui entrare nel reality aveva un significato in più:

“Aver fatto vedere che anche una persona in sedia a rotelle può fare esperienze di questo tipo è stata già una vittoria. Mi sono mostrato per quello che sono”.

