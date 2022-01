La nube del Covid si abbatte anche su Maria De Filippi. In queste ore la signora di Canale 5 deve fronteggiare una crisi ad Amici 21, che impedisce lo svolgimento regolare del programma.

Perché Amici non va in onda Domenica 30 Gennaio

Come vi avevamo detto ieri, diversi ballerini sono risultati positivi al covid. Inizialmente si è pensato che la registrazione fosse saltata per poi essere riprogrammata per sabato. Un’altra alternativa sarebbe stata una diretta Domenica 30 Gennaio.

Ma entrambe le soluzioni non si sono rese possibili e ora non resterà che aspettare la settimana prossima per la nuova registrazione. È la prima volta che succede nella storia di Amici, finora il covid non era riuscito a creare così tanti disagi alla produzione.

Che cosa verrà trasmesso al posto della puntata di Amici 21?

L’appuntamento domenicale con il talent di Canale 5 rimarrà. Ma la puntata di Amici 21 sarà costruita senza studio con i video montati. A rivelarlo è il sito Dagospia. Per quanto riguarda lo svolgimento di sfide e prove, verranno svolte come accade nel day time che viene mandato in onda tutti i giorni. Gli allievi della scuola infatti godono tutti di ottima salute e non sono stati contagiati.

Nella settimana prossima si dovrebbe ritornare alla normalità con le puntate registrate in studio e la presenza di tutto lo staff. Ma purtroppo, essendo il covid completamente incontrollabile, purtroppo non c’è alcuna certezza. Maria De Filippi intanto non si è ancora pronunciata né tutto il suo staff. Mentre oggi nell’appuntamento delle 16.10 vedremo il proseguimento del litigio tra la prof Anna Pettinelli e Rudy Zerbi per Crytical.