Nuovo caso di positività per il Festival di Sanremo 2022. Beppe Vessicchio infatti, è risultato positivo al Covid. Il maestro d’orchestra dovrebbe essere presente all’Ariston martedì 1° febbraio 2022 a dirigere il brano Tantissimo de Le Vibrazioni. Purtroppo però, è arrivato il tampone con risultato positivo.

Le parole di Beppe Vessicchio

Ad annunciare la sua positività al Covid 19 è stato lo stesso maestro Beppe Vessicchio che ha detto:

“Sono a casa positivo. Ho dovuto mandare un sostituto a fare le prove con Le Vibrazioni. Spero entro lunedì di riacquisire la libertà e poter raggiungere Sanremo in tempo per il Festival. Ho ancora un po’ di raucedine e quindi voglio aspettare a fare il tampone ancora un paio di giorni. Non voglio rischiare di risultare ancora positivo”.

I casi di positività al Festival di Sanremo 2022

In un’intervista il maestro Beppe Vessicchio ha ammesso di essere positivo già da qualche giorno e ha detto che organizzare il Festival di Sanremo 2022 non è stato facile visti i differenti casi di positività sia nell’orchestra, che nel coro. Infatti, ha raccontato:

“Nel coro, che prova e si esibisce naturalmente senza mascherina, questo vuole dire ogni volta far stare a casa tutti per diversi giorni e convocare altri. Ci vuole grande pazienza. Ma io sono fiducioso”.

Ora si spera che il prossimo risultato del tampone per Beppe Vessicchio sia negativo, in modo tale da prevedere la partecipazione del maestro alla direzione del brano Tantissimo di Le Vibrazioni per evitare di ricorrere ad una sostituzione.