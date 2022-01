La terza edizione italiana de Il Cantante Mascherato si prepara a riaprire i battenti, a partire da venerdì 11 febbraio, infatti, per sei settimane di fila, Milly Carlucci si troverà nuovamente alle redini del talent show di Rai 1 incentrato sulle maschere. A ridosso della partenza di questa nuova stagione, la conduttrice ha rilasciato un’intervista su “BubinoBlog” in cui si è soffermata soprattutto sulla giuria. Vediamo che cosa ha rivelato.

Le parole di Milly Carlucci sulla giuria de Il Cantante Mascherato

In una recente intervista, Milly Carlucci ha parlato della nuova edizione de Il Cantante Mascherato. Tutto è, ormai, pronto per la partenza della trasmissione e la conduttrice ha svelato anche quali sono le dodici maschere che quest’anno si cimenteranno nel talent show targato Rai 1. Ricordiamo che l’ultima maschera presentata è stata quella del drago. Lo scopo del programma è quello di indovinare chi siano gli artisti celati dietro le maschere in questione e a fare di tutto per rintracciare degli indizi sarà una giuria.

Quest’anno, però, la produzione ha deciso di apportare delle modifiche a questo aspetto, sta di fatto che Milly ha voluto spendere qualche parola a riguardo. In particolar modo, la donna ha detto:

“Sono note dolenti perché ci è stato chiesto di formare una giuria con soli 4 elementi quest’anno. Stiamo cercando, perciò, di ottimizzare qualità e risorse”.

I complimenti a Caterina Balivo e mistero sul quarto giurato

A ricoprire il ruolo di giurati quest’anno ci sono: Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e Caterina Balivo. al momento, dunque, resta ignoto il nome del quarto protagonista che andrà a prendere il posto di Costantino Della Gherardesca e Patty Pravo. Il nome del quarto partecipante non è stato svelato neppure dalla Carlucci nel corso della sua intervista. La conduttrice, però, ha voluto spendere qualche ulteriore parola su Caterina Balivo.

Nello specifico, ha detto che la donna ha fatto un lavoro davvero egregio l’anno scorso ed è convinta che quest’anno riuscirà a fare anche meglio. Al momento, Milly non ha escluso l’ipotesi di vedere Caterina anche in un’altra delle sue trasmissioni, ovvero, Ballando con le stelle. Ricordiamo che, al momento, la Balivo non si trova alla guida di nessuna trasmissione. Dopo la chiusura di Vieni da me, infatti, per lei pare non ci siano state più possibilità in Rai. Che le cose presto cambieranno? Vedremo.

