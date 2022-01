Ieri sera, giovedì 20 gennaio, è andata in onda su Sky Uno la sesta puntata di MasterChef Italia 11. È stato un appuntamento diverso rispetto a quelli trasmessi fino ad oggi: nessuna doppia eliminazione stavolta, con i giudici che hanno scelto di rimandare il verdetto del Pressure Test alla puntata che andrà in onda la settimana prossima.

Ma scopriamo ora chi è stato eliminato ieri sera a MasterChef 11, con il nome del concorrente che ha dovuto abbandonare la cucina del talent culinario targato Sky.

Eliminato MasterChef 11 nella puntata del 20 gennaio

Al termine del primo episodio della sesta puntata di ieri di MasterChef Italia 11, Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli hanno deciso di eliminare Anna. L’aspirante chef è uscita comunque con onore, mostrando una sportività fuori dal comune nell’accettare la decisione dei tre giudici, come sottolineato nel racconto a fine puntata del portale tg24.sky.it.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

L’appuntamento di ieri sera si è aperto come da tradizione con la Mystery Box. È stata una prova all’insegna della contaminazione tra culture diverse: i concorrenti di MasterChef sono stati chiamati dai giudici a realizzare una ricetta dal sapore tipicamente italiano impiegando prodotti di altri Paesi.

I tre piatti migliori sono quelli di Tina, Lia e Carmine. I giudici scelgono di premiare quest’ultimo, complimentandosi per essere riuscito a creare un piatto capace di stupirli.

Si prosegue quindi con l’Invention Test. Per l’occasione, chef Barbieri, chef Cannavacciuolo e chef Locatelli presentano l’ospite di puntata, la scrittrice Anissa Helou, studiosa e luminare della cucina mediorientale. La prova consiste nel preparare diversi tipi di pane definiti dai giudici “molto particolari”.

I tre piatti peggiori sono quelli di Polone, Christian e Anna. Come anticipato prima, la nutrizionista Anna lascia sportivamente il talent dopo che i giudici avevano salvato Polone.

Il secondo episodio della sesta puntata si apre con le immagini di Trieste, sede della prova in Esterna. A vincere è la squadra blu, che evita dunque il temuto Pressure Test e si qualifica in blocco per la puntata successiva.

La squadra rossa, invece, deve affrontare l’ultima decisiva prova, al termine della quale i giudici scelgono il secondo eliminato di puntata. Stavolta però, a sorpresa, il giudizio rimane in sospeso: la triade composta da Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli scioglierà le riserve su Bruno e Christian, i due peggiori del Pressure Test, all’inizio della prossima puntata.

Ti potrebbe interessare anche: Dove e come rivedere la replica dell’ultima puntata di MasterChef Italia 11