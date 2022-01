La nuova edizione de Il Cantante Mascherato si appresta a riaprire i battenti. Il programma di Rai 1, condotto da Milly Carlucci, tornerà in onda a partire dall’11 febbraio, per tenere compagnia ai telespettatori per sei venerdì sera di fila. Poco alla volta, la padrona di casa sta svelando le maschere che quest’anno si cimenteranno nel talent show. Scopriamo, dunque, qual è l’ottava maschera in gara e chi potrebbe nascondersi al di sotto.

Ecco qual è l’ottava maschera de Il Cantante Mascherato

Milly Carlucci sta svelando le maschere del Cantante Mascherato. Dopo aver palesato quella del Pesce Rosso, la conduttrice ha detto che l’ottava maschera in gara è quella della Medusa. La donna è apparsa piuttosto affascinata da questo personaggio, sta di fatto che ha adoperato parole estremamente intriganti per descriverlo.

Nello specifico, ha detto: “È un personaggio avvolgente”. In seguito ha aggiunto:

“La Medusa avvolge con i suoi tentacoli… può essere anche orticante, ma è comunque bellissima”.

La padrona di casa del talent show, poi, ha voluto dare anche un’altra informazione. In particolare ha chiesto ai suoi fan: “Cosa prevale la bellezza o il fatto che sia orticante? Spesso le cose coincidono“.

Ecco chi potrebbe nascondersi dietro la maschera

Il video in questione è stato pubblicato su Instagram e, immediatamente, molti sono stati i telespettatori della trasmissione che sono intervenuti per rivelare chi, secondo loro, potrebbe celarsi dietro questa maschera. Di personaggi avvolgenti, ma allo stesso tempo orticanti, del mondo dello spettacolo ce ne sono tanti. Molti spettatori, però, hanno ritenuto che sotto tale maschera possa celarsi Alba Parietti. La showgirl di recente si è messa in gioco a Tale e quale show creando un bel po’ di dinamiche in studio, specie a causa delle querelle con Cristiano Malgioglio.

Altro nome in lizza, però, è anche quello di Selvaggia Lucarelli, giudice di Ballando con le stelle e personaggio parecchio affezionato a Milly Carlucci. Altri, ancora, poi, hanno ipotizzato che potrebbe trattarsi di Sara Di Vaira, Ivana Spagna e Loredana Bertè.

Insomma, tutti sono convinti che si celi una donna, ma quale sarà davvero la sua identità? Bisognerà attendere la messa in onda delle puntate per saperne di più.

