Dato il grande successo della prima stagione, Amazon Prime Video ha deciso di dare luce anche alla seconda stagione di LOL – Chi ride è fuori! Per chi non lo conoscesse, il programma è caratterizzato da alcuni protagonisti, possibilmente comici, che si cimentano in una sorta di reality show durante il quale si divertono a fare cose buffe avendo il divieto di ridere. Chiunque accenni anche solamente un sorriso viene eliminato. In queste ore, dunque, sono trapelate le prime immagini esclusive del backstage.

Quando parte e info su LOL 2

La seconda stagione di LOL – Chi ride e fuori sarà disponibile su Amazon Prime Video a partire dal 24 febbraio 2022. In queste ore, però, sono trapelate anche altre interessanti informazioni che riguardano il contesto all’interno del quale i vip si cimenteranno in questo bizzarro ed esilarante show. Lo studio è del tutto nuovo rispetto a prima e l’aspetto predominante sono sicuramente i colori e l’allegria.

Inoltre, allo scopo di creare una continuità con la precedente edizione, quest’anno si è deciso di scrivere sulle pareti le frasi più divertenti che hanno rappresentato i tormentoni dell’anno scorso. Tra di esse si fa strada, ad esempio, la scritta: “So Lillo!” Anche quest’anno i comici in gara saranno 10, i quali proveranno il tutto per tutto per riuscire ad accaparrarsi il montepremi finale di 100 mila euro, importo da devolvere in beneficenza ad un ente da loro scelto.

Concorrenti e foto del backstage

Come sempre, la regola di base è una sola: non ridere! I protagonisti in gara di questa edizione sono i seguenti: Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, il Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni. Alle redini, invece, c’è una novità. L’anno scorso ad arbitrare il gioco c’erano Fedez e Mara Maionchi. Quest’anno, invece, il marito di Chiara Ferragni è stato confermato, tuttavia, la Maionchi ha ceduto il posto a Frank Matano.

Quest’ultimo ha partecipato alla precedente edizione di LOL venendo, però, squalificato a metà partita in quanto ha riso prima del previsto. Ad ogni modo, veniamo alle foto del backstage di questa nuova ed esilarante edizione. Ecco di seguito riportati alcuni scatti inediti estrapolati dal servizio di TV Sorrisi e Canzoni.

Previous Next Fullscreen