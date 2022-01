Arisa è stata ospite della puntata di domenica scorsa di Citofonare Rai 2, il programma mattutini condotto da Paola Perego e Simona Ventura. La cantante ha parlato sia della sua vita professionale, sia di quella privata e, specie in relazione a quest’ultima, ha avuto un momento di cedimento. Improvvisamente, infatti, è scoppiata in lacrime e le conduttrici hanno ritenuto opportuno agire con un’interruzione pubblicitaria.

Arisa parla di Ballando con le stelle e Vito Coppola

Nel corso dell’ultima puntata di Citofonare Rai 2 Arisa si è resa protagonista di un crollo emotivo piuttosto importante. La donna ha cominciato la sua intervista in modo piuttosto tranquillo e ha parlato della sua vita professionale e della sua recente partecipazione a Ballando con le stelle. In tale programma è stata accompagnata da Vito Coppola, il ballerino che l’ha guidata per tutto il tempo e con il quale è riuscita ad aggiudicarsi anche la vittoria di questa edizione.

Su di lui, la cantante ha detto: “Mi sono piaciuta, mi sono divertita, ho provato una serie di emozioni inedite. Vito Coppola è stato importantissimo, mi ha dato una motivazione che non avrei trovato con un’altra persona”. La giovane non ha potuto fare a meno di ammettere che tra loro si sia venuto a creare un certo feeling anche dal punto di vista personale. In seguito, poi, ha chiosato con un augurio: “Sicuramente con il tempo riuscirà a imporsi come grandissimo professionista anche in tv e gli auguro veramente di spaccare tutto”.

Il crollo emotivo della cantante

In seguito, poi, l’attenzione si è spostata sulla sfera privata ed è stato in quel momento che Arisa si è lasciata trasportare dalle emozioni avendo un crollo. Nello specifico, la cantante ha lasciato intendere di essere ancora alla ricerca dell’amore purtroppo, però, esso sembra non decidersi proprio ad arrivare. Ad un certo punto, poi, è addirittura scoppiata a piangere dicendo: “Ma siamo in diretta?”

Paola Perego, allora, le si è avvicinata chiedendole se andasse tutto bene e Arisa ha risposto così:

“Un po’ d’acqua. Va tutto bene, succede. La devo smettere di manifestare tutte le emozioni, adesso divento la piagnona della tv”.

La protagonista, dunque, non ha potuto fare a meno di ammettere di non riuscire proprio a trattenere le sue emozioni, pertanto, forse dovrebbe seguire un corso accelerato per cercare di imparare a reprimerle. Dato che la protagonista proprio non è riuscita a placarsi, allora, Simona Ventura ha ritenuto opportuno interrompere l’intervista e andare in pubblicità.