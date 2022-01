Lady Gaga rivela che vi è un retroscena del film “House of Gucci” che nessun video spettatore ha ancora visto. La popstar premio Oscar, in un’intervista ha detto che dal montaggio sono state escluse alcune scene del film e quindi, ci sarebbe una parte del film che i fans non hanno mai visto e chissà se la vedranno mai. House of Gucci è uno dei film più discussi dell’ultimo periodo ed attualmente, è ancora disponibile al cinema.

Il film di Ridley Scott, parla del delitto di Maurizio Gucci, ancora oggi piena di incognite, che fu all’epoca commissionato da Patrizia Reggiani. Questo film ha sbancato al box office italiano con la cifra di 5.000.000 di euro. Capitanato da Lady Gaga e Adam Driver nei ruoli principali, la pellicola è davvero ricca di attori di livelli altissimi. Lady Gaga però, in questi giorni ha confessato che è una parte del film è stata tagliata dalla versione ufficiale. Ma di cosa si tratta?

La confessione di Lady Gaga

Lady Gaga ha svelato la verità nel corso di un’intervista e in particolare, ha detto che c’è tutta una parte del film che non è stata vista dai video spettatori. Nello specifico Lady Gaga ha detto:

“C’è tutta una parte di questo film che voi non avete visto nelle sale cinematografiche. Si tratta di una svolta in cui io e Pina sviluppiamo una relazione intima, il regista ha tagliato tutto. Però il regista ci ha permesso di spingerci fino a quel punto. Mi ricordo ancora quando andavamo sul set con Salma e pensavamo ‘ok adesso che Maurizio è morto forse dovremmo…’. La situazione diciamo che si è scaldata”.

La scena quindi riguarda il rapporto particolare e “hot” tra il personaggio di Lady Gaga, ovvero Patrizia Reggiani e quello di Pina Auriemma, ovvero Salma Hayek. Infatti, parla dei momenti in cui tra le due nasce una vera e propria relazione intima. Questa scena però alla fine è stata ritirata dal regista nella versione finale del film. Probabilmente questa sequenza nessuno la vedrà mai. O forse sì?

Lady Gaga svela il lato hot di House of Gucci

Lady Gaga più volta confessato come ha amato questo ruolo, controverso e affascinante nel suo “maligno aspetto”. Adesso, i fan sono in attesa che venga rilasciata questo retroscena hot tagliato dalla Regia che probabilmente, arriverà nei prossimi mesi e che molti attendono con tanta ansia. Intanto, il film continua a sbancare al Cinema e il suo trailer promette tanti colpi di scena.