Tempi d’oro per i prelemi, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli stanno riscuotendo grandissimi risultati nelle loro carriere. Dopo il Grande Fratello Vip 5 hanno avuto sempre più riconoscimenti e offerte lavorative. L’ultima proprio poco fa. Pierpaolo Pretelli infatti è riuscito ad ottenere un programma sulla rete nazionale Rai tutto per sé.

Che programma farà Pierpaolo Pretelli?

L’ex Velino di Striscia la Notizia è riuscito a conquistare i vertici della Rai, merito anche di Mara Venier che l’ha voluta nel suo programma Domenica In. Ed è proprio grazie alle sue performance lì che è stato contattato. Dagospia scrive:

“Un programma in vista per Pierpaolo Pretelli in Rai. Mara Venier con il suo occhio lungo ci ha visto bene portandolo a Domenica In. La sua imitazione di Achille Lauro ha spiazzato tutti e ha dato idea ai dirigenti di promuoverlo con un programma tutto suo”.

Un sogno ad occhi aperti per Pretelli che ha sempre desiderato di avere uno show tutto suo.

Ma non solo, il trentunenne ex marito di Ariadna Romero potrebbe anche far parte del cast de Il Cantante Mascherato, ma nel caso lo scopriremo solo quando verranno scoperti tutti i vip dietro le maschere.

Un periodo d’oro per il ragazzo che anche con la sua Giulia vive una love story bellissima da ormai un anno.