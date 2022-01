Voci insistenti parlano di Tiziano Ferro come conduttore Eurovision 2022: sarà vero? Procediamo con ordine. Il cantante italiano famoso in tutto il Mondo, infatti, secondo i bene informati, sarebbe stato coinvolto tra i conduttori che potrebbero gestire la kermesse attesissima in tutto il Vecchio Continente, l’Eurovision 2022. Tutto però è ancora in forse e per adesso non vi sono né conferme e né smentite.

Il primo taglio di nastro per l’Eurovision 2022

Martedì 25 gennaio 2022 vi sarà il primo step per l’organizzazione di questo importante appuntamento con la musica internazionale. Nello specifico, potremo finalmente assistere al sorteggio per decidere la composizione del cartellone delle prime due serate. Nell’occasione vi sarà anche il passaggio di testimone ufficiale tra il sindaco di Rotterdam, Ahmed Aboutaleb e il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo. La manifestazione si svolgerà a Palazzo Madama in Piazza Castello alle ore 12.00, ma sarà possibile seguirla in live streaming su RaiPlay.

Dopo il sorteggio, finalmente inizia il rullo di tamburi per il via ufficiale all’Eurovision 2022. L’evento si terrà a Torino il 10, il 12 e il 14 maggio.

Eurovision 2022, la competizione

Durante questa prima tappa ufficiale dell’Eurovision 2022 si deciderà l’ordine di sfida dei 36 cantanti provenienti da Paesi Europei concorrenti. Gli artisti dovranno competere in due semifinali. Si aggiungono a essi anche i “fantastici 5”, ovvero i Big Five. Parliamo di Francia, Italia, Germania, Regno Unito e Spagna. Questi Paesi hanno accesso diretto alla finale e sono sempre molto competitivi tra loro. Per l’Italia parteciperà il vincitore del Festival di Sanremo 2022.

La kermesse “pre Eurovision 2022”

A condurre la cerimonia “pre Eurovision 2022” del 25 gennaio prossimo a Torino, vi saranno Gabriele Corsi e Carolina Di Domenico. Però quello che ancora non si è deciso e che incuriosisce tutti noi, è chi condurrà invece la manifestazione vera e propria il prossimo maggio. Da settimane, i rumor non mancano!

Chi sarà il conduttore dell’Eurovision 2022?

Il vero “mistero” da svelare sull’Eurovision 2022 riguarda la conduzione. Il “toto nomi” impazza da diversi mesi sui social, ma non solo. Secondo i bene informati, sembrerebbe che in pole position tra i conduttori papabili dell’edizione 2022 dell’Eurovision vi sarebbe Tiziano Ferro.

Del resto, perché no? È uno dei cantanti italiani più amati, apprezzati e seguiti all’estero. Proprio per questo motivo, rappresenterebbe un’ottima scelta che mette d’accordo tantissime persone, fans a parte. Però, l’ufficialità non vi è ancora. Infatti, bisognerà attendere l’annuncio ufficiale e tenere le dita incrociate. Gli organizzatori dell’Eurovision 2022 potrebbero sciogliere la riserva già nelle prossime settimane.

Non è escluso che questo annuncio potrebbe esserci anche nel corso delle serate di Sanremo, che è sempre più vicino. Infatti, il Festival partirà il 1° febbraio 2022 e il vincitore parteciperà per l’Italia all’Eurovision 2022. L’anno scorso è stata la volta dei Maneskin – già vincitori del Festival di Sanremo – che hanno conquistato per la prima volta l’ambito premio. L’Italia ha vinto il contest dopo 31 anni passato a secco! Ora, siamo pronti a fare il bis come Paese, da protagonisti sia nella gara che nella conduzione!