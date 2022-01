Mercoledì 19 gennaio si disputerà la partita tra Stefan Kozlov e Matteo Berrettini, valida per il secondo turno dell’Australian Open 2022. L’atleta azzurro ha sconfitto al primo turno il giocatore statunitense Brandon Nakashima in 4 set, con il punteggio finale di 6-4, 2-6, 6-7 (5), 3-6.

Come era nelle previsioni, non è stato un primo turno semplice per il numero 7 del seeding, che ha iniziato l’incontro perdendo malamente il primo set. In seguito, il finalista di Wimbledon dello scorso anno ha cominciato a macinare gioco, migliorando sensibilmente il servizio e portando a casa un comodo secondo set. Più combattuto invece il terzo, conclusosi al tie-break, che ha visto primeggiare ancora l’azzurro nonostante la rimonta forsennata dell’avversario. Il quarto e ultimo set non ha invece avuto storia, con il numero 1 d’Italia che ha dimostrato di essere ampiamente superiore allo statunitense.

A seguire tutto quello da sapere su dove vedere la partita tra Kozlov e Berrettini in TV e in streaming.

Australian Open 2022: dove vedere Kozlov-Berrettini in TV

La partita tra Kozlov e Berrettini valida per il secondo turno dell’Australian Open 2022 sarà trasmessa in diretta TV su Eurosport 1, canale 210 di Sky. Riguardo all’orario, non possiamo ancora essere precisi in quanto Tennis Australia non ha comunicato al momento l’ora esatta in cui è in programma il match, ma così come è avvenuto per il primo turno la sfida inizierà tra la mezzanotte e le 8 del mattino (ora italiana) di mercoledì 19 gennaio.

Rispetto alla gara odierna, sulla carta Berrettini beneficerà di un turno un po’ più semplice. Anche se non ci sono precedenti tra i due, l’americano Kozlov ha ottenuto come miglior piazzamento ranking un 115° posto nel 2017, mentre nei tornei ATP il suo risultato migliore è stato raggiungere i quarti di finale di Hertogenbosch nel 2016.

Dove vedere il match Kozlov-Berrettini in streaming

L’incontro tra Stefan Kozlov e Matteo Berrettini sarà visibile in streaming su Eurosport Player, Discovery Plus, Sky Go, NOW, DAZN e TIMVISION.

Le piattaforme Eurosport Player e Discovery Plus offriranno la massima copertura possibile dell’intero slam australiano, a differenza invece dei servizi streaming Sky Go, NOW, DAZN e TIMVISION, che non avendo l’esclusiva potranno trasmettere soltanto la diretta dei canali Eurosport 1 ed Eurosport 2.