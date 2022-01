Dopo il successo straordinario della prima stagione, su Amazon Prime Video sta per arrivare LOL 2 – Chi ride è fuori, il secondo capitolo di una serie evento che ha monopolizzato l’attenzione di milioni di italiani lo scorso anno. In totale sono previsti sei episodi: i primi quattro saranno resi disponibili in streaming nel giorno stesso di uscita sulla piattaforma, gli ultimi due invece nella settimana successiva.

Siete curiosi di sapere quando esce LOL 2 – Chi ride è fuori? Di seguito trovate la data ufficiale di uscita dei nuovi episodi.

Data di uscita LOL 2- Chi ride è fuori

LOL 2 sarà disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video da giovedì 24 febbraio. Come accennato nell’introduzione, i primi 4 episodi saranno visibili il giorno del lancio, gli ultimi due invece saranno pubblicati una settimana più tardi, vale a dire il giorno 4 marzo.

In occasione del gran finale, la coppia di conduttori composta quest’anno da Fedez e Frank Matano incoronerà il vincitore che succederà a Ciro Priello, il comico del gruppo YouTube The Jackal che sempre a febbraio condurrà insieme a Roberta Capua e Paola Di Benedetto il PrimaFestival.

Vince chi nelle sei ore dello show resisterà alle battute e gag degli altri comici, senza mai ridere. Chi infatti viene beccato dalla coppia di conduttori anche solo ad accennare un sorriso viene prima ammonito e poi espulso dalla sala del teatro dove si svolgono le riprese della serie cult di Amazon Prime Video.

Come lo scorso anno, il vincitore si aggiudicherà un montepremi pari a 100.000 euro. La somma di denaro sarà poi devoluta in beneficenza a un ente selezionato prima dell’inizio del gioco dal comico.

A noi dunque non resta che darvi appuntamento a giovedì 24 febbraio, quando usciranno i primi quattro dei sei episodi della seconda stagione di LOL – Chi ride è fuori. Vi ricordiamo infine che Amazon Prime Video è un servizio disponibile gratuitamente dagli abbonati ad Amazon Prime, ed è fruibile da computer su primevideo.com, da smartphone e tablet tramite app, così come su Smart TV e set-top box.

Sullo stesso argomento ti potrebbero interessare anche i seguenti approfondimenti: