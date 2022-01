Tutto è pronto per la messa in onda della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo 2022. Anche quest’anno, come di consueto, è previsto l’appuntamento con il PrimaFestival, il programma preserale che servirà ad introdurre i telespettatori nel meraviglioso mondo del festival della canzone italiana. Per quest’anno si è scelto di affidare la guida di questa trasmissione a tre protagonisti, tra cui un’ex concorrente del GF Vip, scopriamo di chi si tratta.

Anticipazioni e chi sono i conduttori del PrimaFestival di Sanremo 2022

Dall’1 al 5 febbraio andrà in onda il Festival di Sanremo 2022. Poco prima della messa in onda delle varie serate, però, ci sarà il consueto appuntamento con il PrimaFestival, dove i conduttori intratterranno il pubblico e lo prepareranno alla competizione canora.

L’appuntamento è dal 29 gennaio a partire dalle ore 20:35 su Rai 1, subito dopo l’edizione del TG1. Lo sfondo, chiaramente, sarà quello del teatro Ariston di Sanremo e la trasmissione non potrà che essere trasmessa rigorosamente in diretta. In merito ai conduttori, invece, quest’anno si è optato per il tridente formato da:

Ciro Priello, Roberta Capua e Paola Di Benedetto.

Traguardo per Paola Di Benedetto

Ebbene, anche l’ex concorrente del GF Vip, nonché vincitrice dell’edizione a cui ha preso parte, si cimenterà in questa grande ed importante avventura. Questa è una grande opportunità per lei, in quanto dovrà essere in grado di dimostrare maestria nel tenere il palco, nell’intrattenere ed informare il pubblico che, come sempre, sarà estremamente numeroso.

Durante il PrimaFestival i conduttori provvederanno a fare interviste e manderanno in onda immagini rubate dietro le quinte del teatro Ariston, il tutto finalizzato a mostrare i retroscena di questa settantaduesima edizione del Festival di Sanremo. Inoltre, verranno fatti anche degli interessanti spoiler sui concorrenti in gara, sulle loro canzoni e sugli ospiti delle varie serate.