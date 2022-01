Selvaggia Lucarelli è stata la giudice più discussa in quest’edizione di Ballando con le Stelle. A partire dai suoi voti a Morgan fino alle domande sul vaccino di Mietta. La giornalista è riuscita a dividere il pubblico in maniera molto forte, ma finora la sua presenza nel talent show di Milly Carlucci non era mai stato messo in discussione. Però ora qualcosa starebbe cambiando.

La rivelazione

Il settimanale Vero ha diffuso la voce per cui Selvaggia Lucarelli potrebbe abbandonare il programma Ballando con le stelle, di cui fa parte dal 2014. Durante questi anni si è contraddistinta per i suoi commenti taglienti e i suoi duri scontri con diversi partecipanti, ricordiamo quelli epici con Morgan che avrebbero avuto un tremendo risvolto dietro le quinte. Infatti la giornalista ha raccontato che il cantautore aveva detto:

“- Io le donne le tratto bene, non tratto bene le p… – Lui poi è stato portato nel camerino e fatto calmare. Io ho faticato molto a digerire questa cosa, ero in diretta mi è stato riferito dai presenti. È la classica frase che viene detta solo a una donna e in più l’ha detta al mio fidanzato”.

Ma nulla di tutto ciò ha mai fatto presagire che dovesse allontanarsi dal programma. Però ora i rumors si rincorrono e ancora non è arrivata la smentita della diretta interessata. Se Selvaggia Lucarelli lasciasse, il programma perderebbe per la prossima edizione già 3 elementi: oltre la giornalista anche Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira.

Lo scontro tra Paragone e Lucarelli

Ed è proprio sul suo ruolo di giudice nel programma Ballando con le stelle che è stata attaccata duramente in tv qualche giorno fa. L’ex cinque stelle Gianluigi Paragone durante la puntata di Piazzapulita su vaccini e no vax, ha lanciato una frecciatina contro Selvaggia Lucarelli:

“ Lucarelli, lo so che a furia di fare la giudice tra i ballerini balli da una cosa a un’altra “

La giornalista non si è scomposta minimamente e con sdegno gli ha risposto:

“ Questa me l’aspettavo, è una battuta stupida e svilente. Stai calmo e porta rispetto “.

Insomma, che faccia parte o meno de programma di Milly Carlucci, Selvaggia Lucarelli è sempre la giudice di Ballando con le stelle.

