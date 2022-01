Sanremo 2022 è sempre più vicino e fervono i preparativi alla Rai. La rete sarebbe pronta per spostare alcuni programmi in trasferta sanremese. Ad influire su tale decisione non è solo lo sguardo al palinsesto, ma anche l’emergenza sanitaria che sta incidendo fortemente sul Festival.

Che cos’ha deciso la Rai per le trasferte di Sanremo 2022?

Dopo un’attenta analisi e aver considerato tutti i fattori di rischio, la Rai ha deciso di trasferire nella città dei fiori per seguire meglio il Festival di Sanremo 2022:

Oggi è un altro giorno di Serena Bortone

di Italia Sì di Marco Liorni

di Domenica In di Mara Venier

Niente da fare invece per La vita in diretta di Alberto Matano, che però potrà avere come inviata per l’occasione la moglie di Amadeus, Giovanna Civitillo. Stessa sorte è toccata per i programmi Dedicato di Serena Autieri e Unomattina, quest’ultimo però avrà i collegamenti in diretta con Sanremo 2022, ma in studio rimarranno i conduttori Marco Frittella e Monica Giandotti.

Il percorso del Festival di Sanremo va avanti a passo veloce. Infatti Martedì ci sarà la conferenza stampa di Amadeus, mentre in questi giorni i giornalisti ascolteranno i brani della trasmissione.

