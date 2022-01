Ospite di una delle ultime puntate di Pomeriggio Cinque, la patron di Miss Italia Patrizia Mirigliani ha annunciato la data in cui si svolgerà la finale del più famoso concorso di bellezza italiano. La Mirigliani ha inoltre confermato che l’evento si svolgerà, come era previsto fin dall’inizio, a Venezia, la città dell’amore per antonomasia.

Di seguito la data della finale di Miss Italia 2021 e le informazioni su dove vedere l’atto conclusivo della manifestazione.

Quando è la finale di Miss Italia 2021

La finale di Miss Italia 2021 si terrà domenica 13 febbraio. In origine la finalissima del concorso di bellezza era in calendario per il 19 dicembre dello scorso anno, l’organizzazione però ha dovuto procedere con il rinvio dell’evento per colpa di un doppio caso di positività al Covid all’interno del gruppo delle 20 aspiranti reginette.

Facendo dunque tutti gli scongiuri del caso, la finale della nuova edizione di Miss Italia si svolgerà in diretta il prossimo 13 febbraio nella splendida cornice di Ca’ Vendramin Calergi, sede del Casinò di Venezia.

La scelta sulla location non è stata casuale: nel 2021 si sono infatti celebrati i 1.600 anni dalla fondazione della città lagunare. Alla luce di quanto successo, complice l’aggravarsi della situazione epidemiologica in tutto il Paese, sarà un omaggio postumo.

Dove vedere la finale di Miss Italia

L’appuntamento con la finale di Miss Italia 2021 verrà trasmesso in esclusiva in diretta streaming sulla piattaforma Helbiz Live. Nemmeno quest’anno dunque ci sarà la diretta televisiva: se vi ricordate, lo scorso anno era stato possibile seguirlo soltanto tramite la diretta sui canali social del concorso di bellezza.

On demand, sempre su Helbiz Live, è disponibile anche una miniserie, attraverso cui la produzione ha voluto far conoscere al pubblico il profilo delle aspiranti reginette al titolo di più bella d’Italia.

Nel comunicato in cui gli organizzatori hanno annunciato la data della finalissima di Miss Italia è menzionato anche Alessandro Di Sarno, conosciuto dal grande pubblico per il suo ruolo di inviato della trasmissione Le Iene in onda su Italia 1.

La grande assente è invece Elettra Lamborghini, nonostante il suo nome fosse dato per certo dalle numerose indiscrezioni che erano circolate sul conto della conduzione del concorso.